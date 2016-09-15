بالصور .. لاند روڤر البريطانية تكشف عن سيارة ديفندر الجديدة

ستتوافر بتصميمَيْن مع 6 مقاعد في فئة 90 وخمسة أو ستة في 110

عبدالملك سرور

كشفت لاند روڤر البريطانية عن سيارة ديفندر الجديدة، وذلك في معرض فرانكفورت للسيارات. وظهرت السيارة أمام الحضور بهبوط منحدر قاسٍ بدرجة ميل تبلغ 42 درجة في المعرض، وستتوافر بتصميمَيْن لجسم السيارة، هما 90 و110، مع ما يصل إلى ستة مقاعد في فئة 90، وخمسة أو ستة أو 5+2 مقاعد في فئة 110.

وتتألف طرازات السيارة من "ديفندر"، وS، وSE، وHSE، و"فيرستإيديشن" First Edition. وعلى قمة هذه المجموعة إصدار "ديفندر إكس " Defender X. كما سيتمكن العملاء من تخصيص سياراتهم شخصيًّا بطرق أكثر من تلك المتوافرة في أي سيارة لاند روڤر أخرى، من خلال أربع باقات من الإكسسوارات؛ إذ تضيف كل من باقات "المستكشف" و"المغامر" و"الريف" و"المدينة" إلى سيارة ديفندر شخصية فريدة لمساعدة مالكي السيارة على تحقيق أقصى الحدود الممكنة من عالمهم.

وستتوافر إصدارات "فيرست إيديشن" المزودة بخصائص فريدة منذ العام الأول من الإنتاج.

ويمكن للمستهلك الاختيار بين محركات البنزين ومحركات الديزل النظيفة. كما سيضاف إلى المجموعة طراز السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) العام المقبل، كتمهيد لعملية تجهيز إصدارات صامتة وكهربائية بالكامل.

وحول التصميم قال جيري ماكغفرن، مدير التصميم في لاند روڤر: "ديفندر تحترم ماضيها، ولكنها غير مقيدة به. فقد أصبحت الآن ديفندر جديدة، تلائم العصر الجديد. شخصيتها الفريدة تبرز عبر شكلها الخارجي المعروف ونِسبها المثالية، التي تجعلها مرغوبة جدًّا، وذات قدرات كبيرة؛ لتكون سيارة دفع رباعي بمظهر قوي الحضور، ذات تصميم وجودة هندسية مدعومَين بالتزام لا يقبل بالمساومة".

بنية "D7x" X تعني Extreme أو قصوى الجديدة من لاند روڤر مصممة بشكل محدد الأغراض، كما أنها قائمة على هيكل أحادي من الألمنيوم خفيف الوزن. وتعتبر أصلب بنية تنتجها لاند روڤر على الإطلاق. كما تتمتع بثلاثة أضعاف صلابة التصاميم القائمة على تركيب جسم السيارة على هيكل منفصل، وتمت هندستها لتستطيع احتمال إجراءات "اختبار الأحداث القصوى" من لاند روڤر، وتوفر أساسًا مثاليًّا لنظام التعليق المستقل الهوائي، أو بالنوابض، فيما تدعم في الوقت نفسه مجموعة نقل الحركة الكهربائية الحديثة.

وفي الداخل يتفرد التصميم العملي للمقصورة الداخلية بالأجزاء المكشوفة من الهيكل، والتكنولوجيا الملائمة للقرن الحادي والعشرين، بما فيها نظام "بيفي برو " Pivi Pro المعلوماتي الفائق الجديد. كما أن الجيل الجديد من شاشات اللمس أصبح أكثر حدسية، وأسهل استخدامًا، مع الحاجة لعدد أقل من المدخلات لأداء المهام متكررة الاستخدام. فيما يضمن تصميمها القائم على التشغيل الدائم استجابات فورية تقريبًا.

وإضافة إلى ذلك تضمن تكنولوجيا البرمجيات المتصلة، من خلال 14 نموذجًا منفصلاً قادرًا على استقبال التحديثات عن بُعد، استفادة عملاء ديفندر بشكل دائم من أحدث البرامج، أينما كانوا في العالم.

وقال فيليكس بروتيغام، المدير التجاري في "جاكوار لاندروڤر": "ستتوفر ديفندر الجديدة في 128 سوقًا عالمية، وتحقق أو تتفوق على أكثر المتطلبات تشددًا في العالم بالنسبة للانبعاثات والأمان. ومن خلال جمع التكنولوجيا المتقدمة مع المميزات الميكانيكية المتينة قمنا بتوفير القوة والشخصية التي تميز سيارة ديفندر عن سواها".

وتتميز السيارة بدفع رباعي دائم، وصندوق تروس أوتوماتيكي ثنائي السرعات، مع قدرة قطر قصوى، تبلغ 3.720 كغ، وقدرة تحميل قصوى على السقف في حالة السكون تبلغ 300 كغ. ويتم تقديم نظام الاستجابة للتضاريس القابل للضبط للمرة الأولى مع ديفندر الجديدة، ويتيح هذا النظام لخبراء الطرقات الوعرة أن يقوموا بضبط إعدادات مركبتهم لتلائم الظروف بشكل أدق من أي وقت مضى.

ويحسّن برنامج الغوص الجديد قدرة المركبة على الخوض في المياه؛ وهو ما يمنح العملاء ثقة أكبر أثناء التعامل مع الطرقات والدروب المغمورة بالمياه، إضافة لتميز ديفندر بعمق غوص عالمي المستوى، يصل إلى 900 ملليمتر.