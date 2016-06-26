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اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي.. إيقاف المعاش في عدد من الحالات

من بينها أن يَثبت لـ"الموارد البشرية" أنه قادر على العمل وغير جادٍّ في البحث

‬ تَضمّنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حالات يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان عن المستفيد، أبرزها: إذا ثبت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيد القادر على العمل غير جادٍّ في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد؛ فإنه يوقف صرف المعاش للمستفيد في عدة حالات هي: "إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها من هذه اللائحة، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة من اللائحة لمدة 30 يومًا من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وكذلك في حال وفاة المستفيد".

ومن المقرر أن يستمر تطبيق نظام ‎الضمان الاجتماعي الحالي والمطبق منذ عام 1427هـ على المستحقين من المستفيدين المسجلين حاليًا في الضمان الاجتماعي لمدة لا تزيد على سنتين، ‏و‎تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد للضمان الاجتماعي.

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اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي.. إيقاف المعاش في عدد من الحالات
سبق

‬ تَضمّنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حالات يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان عن المستفيد، أبرزها: إذا ثبت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيد القادر على العمل غير جادٍّ في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد؛ فإنه يوقف صرف المعاش للمستفيد في عدة حالات هي: "إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها من هذه اللائحة، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة من اللائحة لمدة 30 يومًا من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وكذلك في حال وفاة المستفيد".

ومن المقرر أن يستمر تطبيق نظام ‎الضمان الاجتماعي الحالي والمطبق منذ عام 1427هـ على المستحقين من المستفيدين المسجلين حاليًا في الضمان الاجتماعي لمدة لا تزيد على سنتين، ‏و‎تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد للضمان الاجتماعي.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
02:54 PM

اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي.. إيقاف المعاش في عدد من الحالات

من بينها أن يَثبت لـ"الموارد البشرية" أنه قادر على العمل وغير جادٍّ في البحث

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
6
12,182

‬ تَضمّنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حالات يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان عن المستفيد، أبرزها: إذا ثبت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيد القادر على العمل غير جادٍّ في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد؛ فإنه يوقف صرف المعاش للمستفيد في عدة حالات هي: "إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها من هذه اللائحة، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة من اللائحة لمدة 30 يومًا من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وكذلك في حال وفاة المستفيد".

ومن المقرر أن يستمر تطبيق نظام ‎الضمان الاجتماعي الحالي والمطبق منذ عام 1427هـ على المستحقين من المستفيدين المسجلين حاليًا في الضمان الاجتماعي لمدة لا تزيد على سنتين، ‏و‎تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد للضمان الاجتماعي.

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