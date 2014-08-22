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"التعليم" تتيح لطلاب الجامعات غير المحصنين بجرعتين تأجيل الفصل دون احتسابه

سيتم إيقاف تسجيلهم واعتبارهم "غائبين"

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أهمية التأكيد من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح بالحضور لغير مكتملي التحصين بجرعتين، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم "غائبين"، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح. والتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، رؤساء الجامعات؛ للاطلاع على تقارير الجاهزية للعام الجامعي الجديد، والعودة الحضورية لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس لمن تحصّل منهم على جرعتين. وقدّم وزير التعليم في بداية اللقاء الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المستمر للتعليم الجامعي، وجهودها في الحفاظ على استمرار العملية التعليمية لأبناء وبنات المملكة رغم ظروف جائحة كورونا، كما شكر رؤساء الجامعات الذين انتهت فترة تكليفهم، والترحيب بالوكلاء المكلفين الجدد، متمنياً لهم التوفيق.


وأكد الوزير آل الشيخ على أهمية التأكيد من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح لغير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم غائبين، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح.

وقال الوزير آل الشيخ: "تحصين أعضاء هيئة التدريس والطلبة مسؤولية رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه، وحثهم للحصول على جرعتي اللقاح ومتابعتهم في ذلك، وعدم السماح بدخول أي طالب أو عضو هيئة تدريس غير محصن، واتخاذ الإجراءات النظامية فيمن يخالف ذلك".

وأشار إلى أن رئيس الجامعة هو المسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من" وزارة الصحة" و"وقاية"، ويتحمل بسلسلة تراتبية مع الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس تبعات عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، ولن نقبل بأي تقصير أو تهاون في ذلك.

وأضاف أنه على كل رئيس جامعة مع الوكلاء أن يقوم بزيارات تفقدية بدءاً من هذا الأسبوع لجميع المنشآت؛ للتأكد من توفر جميع المستلزمات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيها، بما يمنح الطمأنينة في نفوس الطلبة، ويبعث برسالة إيجابية للمجتمع عن حجم الاستعداد في الجامعة، والقيام بعمليات محاكاة لعمليات الدخول والخروج للكليات، وتنظيم مقاعد الحضور في القاعات.

وأشار وزير التعليم إلى أهمية التوافق على كافة الإجراءات في الجامعات، من خلال اللجنة الإشرافية العليا للعودة الحضورية الآمنة برئاسة نائب الوزير للجامعات وعضوية كافة رؤساء الجامعات، مشدداً على العودة الحضورية الكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط العودة الحضورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

ولفت إلى ضرورة توزيع الجدول الدراسي على كامل اليوم؛ بما يضمن التباعد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، داعياً إلى الاستفادة من مكتسبات الجامعات خلال فترة وباء كورونا؛ المتمثلة في تمكين كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من استخدام أنماط التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة، وأن يتم تحديد نسبة من كل مقرر دراسي نظري تُقدم بطريقة التعليم عن بُعد، ومتابعة رئيس الجامعة لعملية القبول والتسجيل، والتأكد شخصياً من استيفاء الطاقة الاستيعابية للقبول وفق النسب المحددة في كل تخصص.

عقب ذلك استعرض وزير التعليم مع رؤساء الجامعات تقارير الاستعداد للعام الدراسي، ونسب التحصين في الجامعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعمليات القبول.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ورؤساء الجامعات ووكلاؤها، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تتيح لطلاب الجامعات غير المحصنين بجرعتين تأجيل الفصل دون احتسابه
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أهمية التأكيد من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح بالحضور لغير مكتملي التحصين بجرعتين، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم "غائبين"، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح. والتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، رؤساء الجامعات؛ للاطلاع على تقارير الجاهزية للعام الجامعي الجديد، والعودة الحضورية لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس لمن تحصّل منهم على جرعتين. وقدّم وزير التعليم في بداية اللقاء الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المستمر للتعليم الجامعي، وجهودها في الحفاظ على استمرار العملية التعليمية لأبناء وبنات المملكة رغم ظروف جائحة كورونا، كما شكر رؤساء الجامعات الذين انتهت فترة تكليفهم، والترحيب بالوكلاء المكلفين الجدد، متمنياً لهم التوفيق.


وأكد الوزير آل الشيخ على أهمية التأكيد من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح لغير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم غائبين، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح.

وقال الوزير آل الشيخ: "تحصين أعضاء هيئة التدريس والطلبة مسؤولية رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه، وحثهم للحصول على جرعتي اللقاح ومتابعتهم في ذلك، وعدم السماح بدخول أي طالب أو عضو هيئة تدريس غير محصن، واتخاذ الإجراءات النظامية فيمن يخالف ذلك".

وأشار إلى أن رئيس الجامعة هو المسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من" وزارة الصحة" و"وقاية"، ويتحمل بسلسلة تراتبية مع الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس تبعات عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، ولن نقبل بأي تقصير أو تهاون في ذلك.

وأضاف أنه على كل رئيس جامعة مع الوكلاء أن يقوم بزيارات تفقدية بدءاً من هذا الأسبوع لجميع المنشآت؛ للتأكد من توفر جميع المستلزمات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيها، بما يمنح الطمأنينة في نفوس الطلبة، ويبعث برسالة إيجابية للمجتمع عن حجم الاستعداد في الجامعة، والقيام بعمليات محاكاة لعمليات الدخول والخروج للكليات، وتنظيم مقاعد الحضور في القاعات.

وأشار وزير التعليم إلى أهمية التوافق على كافة الإجراءات في الجامعات، من خلال اللجنة الإشرافية العليا للعودة الحضورية الآمنة برئاسة نائب الوزير للجامعات وعضوية كافة رؤساء الجامعات، مشدداً على العودة الحضورية الكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط العودة الحضورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

ولفت إلى ضرورة توزيع الجدول الدراسي على كامل اليوم؛ بما يضمن التباعد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، داعياً إلى الاستفادة من مكتسبات الجامعات خلال فترة وباء كورونا؛ المتمثلة في تمكين كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من استخدام أنماط التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة، وأن يتم تحديد نسبة من كل مقرر دراسي نظري تُقدم بطريقة التعليم عن بُعد، ومتابعة رئيس الجامعة لعملية القبول والتسجيل، والتأكد شخصياً من استيفاء الطاقة الاستيعابية للقبول وفق النسب المحددة في كل تخصص.

عقب ذلك استعرض وزير التعليم مع رؤساء الجامعات تقارير الاستعداد للعام الدراسي، ونسب التحصين في الجامعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعمليات القبول.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ورؤساء الجامعات ووكلاؤها، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
06:27 PM

"التعليم" تتيح لطلاب الجامعات غير المحصنين بجرعتين تأجيل الفصل دون احتسابه

سيتم إيقاف تسجيلهم واعتبارهم "غائبين"

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قاسم الخبراني - الرياض
2
18,012

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أهمية التأكيد من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح بالحضور لغير مكتملي التحصين بجرعتين، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم "غائبين"، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح. والتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، رؤساء الجامعات؛ للاطلاع على تقارير الجاهزية للعام الجامعي الجديد، والعودة الحضورية لجميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس لمن تحصّل منهم على جرعتين. وقدّم وزير التعليم في بداية اللقاء الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المستمر للتعليم الجامعي، وجهودها في الحفاظ على استمرار العملية التعليمية لأبناء وبنات المملكة رغم ظروف جائحة كورونا، كما شكر رؤساء الجامعات الذين انتهت فترة تكليفهم، والترحيب بالوكلاء المكلفين الجدد، متمنياً لهم التوفيق.


وأكد الوزير آل الشيخ على أهمية التأكيد من قبل كل الجامعات والمعاهد وغيرها على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح لغير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم غائبين، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب، مشدداً على تكثيف الجهود في مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية؛ لتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على اللقاح.

وقال الوزير آل الشيخ: "تحصين أعضاء هيئة التدريس والطلبة مسؤولية رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه، وحثهم للحصول على جرعتي اللقاح ومتابعتهم في ذلك، وعدم السماح بدخول أي طالب أو عضو هيئة تدريس غير محصن، واتخاذ الإجراءات النظامية فيمن يخالف ذلك".

وأشار إلى أن رئيس الجامعة هو المسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من" وزارة الصحة" و"وقاية"، ويتحمل بسلسلة تراتبية مع الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس تبعات عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، ولن نقبل بأي تقصير أو تهاون في ذلك.

وأضاف أنه على كل رئيس جامعة مع الوكلاء أن يقوم بزيارات تفقدية بدءاً من هذا الأسبوع لجميع المنشآت؛ للتأكد من توفر جميع المستلزمات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيها، بما يمنح الطمأنينة في نفوس الطلبة، ويبعث برسالة إيجابية للمجتمع عن حجم الاستعداد في الجامعة، والقيام بعمليات محاكاة لعمليات الدخول والخروج للكليات، وتنظيم مقاعد الحضور في القاعات.

وأشار وزير التعليم إلى أهمية التوافق على كافة الإجراءات في الجامعات، من خلال اللجنة الإشرافية العليا للعودة الحضورية الآمنة برئاسة نائب الوزير للجامعات وعضوية كافة رؤساء الجامعات، مشدداً على العودة الحضورية الكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط العودة الحضورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

ولفت إلى ضرورة توزيع الجدول الدراسي على كامل اليوم؛ بما يضمن التباعد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، داعياً إلى الاستفادة من مكتسبات الجامعات خلال فترة وباء كورونا؛ المتمثلة في تمكين كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من استخدام أنماط التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة، وأن يتم تحديد نسبة من كل مقرر دراسي نظري تُقدم بطريقة التعليم عن بُعد، ومتابعة رئيس الجامعة لعملية القبول والتسجيل، والتأكد شخصياً من استيفاء الطاقة الاستيعابية للقبول وفق النسب المحددة في كل تخصص.

عقب ذلك استعرض وزير التعليم مع رؤساء الجامعات تقارير الاستعداد للعام الدراسي، ونسب التحصين في الجامعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعمليات القبول.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ورؤساء الجامعات ووكلاؤها، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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