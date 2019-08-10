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بادرة هي الأولى .. المملكة تسمح لنزلاء سجون وذويهم بأداء فريضة الحج

تجسيداً لدور المديرية العامة للسجون في إصلاحهم وإعادة تأهيلهم

أدى خمسون نزيلاً من مستفيدي برنامج "ثقة" في المديرية العامة للسجون؛ مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ رفق ثلاثين من ذويهم، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للسجون؛ وذلك في تجربةٍ هي الأولى من نوعها.

وتأتي هذه الحملة تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين المديرية العامة للسجون وحملة الراجحي للحج، وإدراكاً لأهمية هذا الركن العظيم من الإسلام وما له من أثرٍ بالغ في نفوس النزلاء وتقويم سلوكهم.

وهيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة؛ لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان. ووضعت الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي برامج دينية وتوعوية للمشاركين في هذه الحملة طيلة فترة الحج.

وقد تم تجهيز برنامجٍ متكاملٍ لكل يومٍ من أيام الحج، ابتداءً باليوم السابع من ذي الحجة وانتهاءً باليوم الثالث عشر –يوم العودة-.

وتمثل هذه المبادرة تجسيداً لدور المديرية العامة للسجون في إصلاح وإعادة تأهيل النزلاء من خلال إتاحة الفرصة لمجموعةٍ من النزلاء في عددٍ من المناطق، مع دراسة زيادة عدد المستفيدين من هذه الحملة في الأعوام القادمة.

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بادرة هي الأولى .. المملكة تسمح لنزلاء سجون وذويهم بأداء فريضة الحج
سبق

أدى خمسون نزيلاً من مستفيدي برنامج "ثقة" في المديرية العامة للسجون؛ مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ رفق ثلاثين من ذويهم، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للسجون؛ وذلك في تجربةٍ هي الأولى من نوعها.

وتأتي هذه الحملة تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين المديرية العامة للسجون وحملة الراجحي للحج، وإدراكاً لأهمية هذا الركن العظيم من الإسلام وما له من أثرٍ بالغ في نفوس النزلاء وتقويم سلوكهم.

وهيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة؛ لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان. ووضعت الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي برامج دينية وتوعوية للمشاركين في هذه الحملة طيلة فترة الحج.

وقد تم تجهيز برنامجٍ متكاملٍ لكل يومٍ من أيام الحج، ابتداءً باليوم السابع من ذي الحجة وانتهاءً باليوم الثالث عشر –يوم العودة-.

وتمثل هذه المبادرة تجسيداً لدور المديرية العامة للسجون في إصلاح وإعادة تأهيل النزلاء من خلال إتاحة الفرصة لمجموعةٍ من النزلاء في عددٍ من المناطق، مع دراسة زيادة عدد المستفيدين من هذه الحملة في الأعوام القادمة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
04:18 PM

بادرة هي الأولى .. المملكة تسمح لنزلاء سجون وذويهم بأداء فريضة الحج

تجسيداً لدور المديرية العامة للسجون في إصلاحهم وإعادة تأهيلهم

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أدى خمسون نزيلاً من مستفيدي برنامج "ثقة" في المديرية العامة للسجون؛ مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ رفق ثلاثين من ذويهم، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للسجون؛ وذلك في تجربةٍ هي الأولى من نوعها.

وتأتي هذه الحملة تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين المديرية العامة للسجون وحملة الراجحي للحج، وإدراكاً لأهمية هذا الركن العظيم من الإسلام وما له من أثرٍ بالغ في نفوس النزلاء وتقويم سلوكهم.

وهيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة؛ لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان. ووضعت الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي برامج دينية وتوعوية للمشاركين في هذه الحملة طيلة فترة الحج.

وقد تم تجهيز برنامجٍ متكاملٍ لكل يومٍ من أيام الحج، ابتداءً باليوم السابع من ذي الحجة وانتهاءً باليوم الثالث عشر –يوم العودة-.

وتمثل هذه المبادرة تجسيداً لدور المديرية العامة للسجون في إصلاح وإعادة تأهيل النزلاء من خلال إتاحة الفرصة لمجموعةٍ من النزلاء في عددٍ من المناطق، مع دراسة زيادة عدد المستفيدين من هذه الحملة في الأعوام القادمة.

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