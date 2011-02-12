تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. في إطار جهود حكومة المملكة للتعامل مع آثار الجائحة
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).
وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.
تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-11
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).
وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
05:13 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:10 AM
تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. في إطار جهود حكومة المملكة للتعامل مع آثار الجائحة
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).
وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.