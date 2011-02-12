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تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. في إطار جهود حكومة المملكة للتعامل مع آثار الجائحة

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).

وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجنسية المغربية وزير المالية المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022
سبق

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).

وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
05:13 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:10 AM

تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. في إطار جهود حكومة المملكة للتعامل مع آثار الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).

وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
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