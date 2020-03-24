"التأمينات": إعفاء غرامات تأخير اشتراكات المنشآت عن فبراير ومارس

بسبب الظروف التي تمر بها منشآت القطاع الخاص جراء تداعيات "كورونا"

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجميع المنشآت عن الإعفاء من غرامات التأخير لاشتراكات شهر فبراير المستحق سدادها في مارس 2020، واشتراكات مارس المستحقة في أبريل 2020.

وقالت المؤسسة اليوم: إن ذلك الإجراء جاء استشعاراً منها للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص؛ بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، وسعياً منها للتخفيف على منشآت القطاع الخاص.

وأضافت "التأمينات": لا يمتد هذا الإعفاء لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق هذين الشهرين، وسيتم استئناف احتساب غرامات التأخير ابتداءً من 15 مايو.