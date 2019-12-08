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أمير الرياض يتسلّم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440هـ

استعرض زيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعددًا من مسؤولي الفرع، الذين قدموا له تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ.

واستعرض "العسيري" مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة، لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

كما استعرض زيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدي الحجيج نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن أمير منطقة الرياض جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

أمير الرياض مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يتسلّم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440هـ
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعددًا من مسؤولي الفرع، الذين قدموا له تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ.

واستعرض "العسيري" مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة، لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

كما استعرض زيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدي الحجيج نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن أمير منطقة الرياض جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:36 PM

أمير الرياض يتسلّم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440هـ

استعرض زيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وعددًا من مسؤولي الفرع، الذين قدموا له تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ.

واستعرض "العسيري" مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة، لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

كما استعرض زيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدي الحجيج نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن أمير منطقة الرياض جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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