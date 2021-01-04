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بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ

سجّلت البلاد 3158 حالة إصابة جديدة أمس نصفها من المحافظات الأربع

قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا؛ إن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء إعلان سوجا؛ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بعد أن حثّ حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية، السبت الماضي، على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجّلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة، أمس الأحد، نصفها تقريباً من المحافظات الأربع: طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي؛ عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون أعراضاً حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثّت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص، على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داعٍ ضروري.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ
سبق

قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا؛ إن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء إعلان سوجا؛ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بعد أن حثّ حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية، السبت الماضي، على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجّلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة، أمس الأحد، نصفها تقريباً من المحافظات الأربع: طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي؛ عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون أعراضاً حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثّت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص، على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داعٍ ضروري.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
11:10 AM

بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ

سجّلت البلاد 3158 حالة إصابة جديدة أمس نصفها من المحافظات الأربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا؛ إن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء إعلان سوجا؛ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بعد أن حثّ حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية، السبت الماضي، على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجّلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة، أمس الأحد، نصفها تقريباً من المحافظات الأربع: طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي؛ عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون أعراضاً حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثّت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص، على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داعٍ ضروري.

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