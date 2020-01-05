أمير الباحة يتابع حادث "الحجرة".. ومطالبات بتوجيهات حاسمة لـ"طريق الموت"

وناشد عدد من الأهالي أمير منطقة الباحة توجيه الجهات المرورية بمعالجة أسباب الحوادث بزرع كاميرات الرصد الآلي ساهر للحد من تهوُّر قائدي وقائدات المركبات، وتوجيه فرع نقل الباحة كذلك بازدواجية الطريق لإيقاف حمام الدماء على هذا الطريق الذي راح ضحيته 9 وفيات في أقل من شهرين؛ وأُطلق عليه "طريق الموت".
وناشد عدد من الأهالي أمير منطقة الباحة توجيه الجهات المرورية بمعالجة أسباب الحوادث بزرع كاميرات الرصد الآلي ساهر للحد من تهوُّر قائدي وقائدات المركبات، وتوجيه فرع نقل الباحة كذلك بازدواجية الطريق لإيقاف حمام الدماء على هذا الطريق الذي راح ضحيته 9 وفيات في أقل من شهرين؛ وأُطلق عليه "طريق الموت".
وناشد عدد من الأهالي أمير منطقة الباحة توجيه الجهات المرورية بمعالجة أسباب الحوادث بزرع كاميرات الرصد الآلي ساهر للحد من تهوُّر قائدي وقائدات المركبات، وتوجيه فرع نقل الباحة كذلك بازدواجية الطريق لإيقاف حمام الدماء على هذا الطريق الذي راح ضحيته 9 وفيات في أقل من شهرين؛ وأُطلق عليه "طريق الموت".