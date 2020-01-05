أمير الباحة يتابع حادث "الحجرة".. ومطالبات بتوجيهات حاسمة لـ"طريق الموت"

أسفر عن مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بينما أُصيب 7 آخرون

تابع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، باهتمام مجريات الحادث الذي وقع أمس بمركز ‫الجرين في محافظة الحجرة، وراح ضحيته 6 وفيات من عائلة واحدة، وسبعة مصابين.

ووجّه الأمير الجهات ذات العلاقة كافة بتقديم أوجه المساعدة للاطمئنان على حالة المصابين، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت "سبق" قد نشرت الحادث المأساوي بعنوان "مصرع 6 وإصابة 7 من أسرتَيْن في حادث تصادم مأساوي بالباحة".

وناشد عدد من الأهالي أمير منطقة الباحة توجيه الجهات المرورية بمعالجة أسباب الحوادث بزرع كاميرات الرصد الآلي ساهر للحد من تهوُّر قائدي وقائدات المركبات، وتوجيه فرع نقل الباحة كذلك بازدواجية الطريق لإيقاف حمام الدماء على هذا الطريق الذي راح ضحيته 9 وفيات في أقل من شهرين؛ وأُطلق عليه "طريق الموت".