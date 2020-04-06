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الفلبين تسجل 11 حالة وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا

حصيلة ضحايا الفيروس بلغت 163

سجلت الفلبين اليوم 11 حالة وفاة إضافية و414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب المرض بلغت 163 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 3660 حالة، وتعافى 73 مريضًا.

فيروس كورونا الجديد

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الفلبين تسجل 11 حالة وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الفلبين اليوم 11 حالة وفاة إضافية و414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب المرض بلغت 163 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 3660 حالة، وتعافى 73 مريضًا.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:30 PM

الفلبين تسجل 11 حالة وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا

حصيلة ضحايا الفيروس بلغت 163

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الفلبين اليوم 11 حالة وفاة إضافية و414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب المرض بلغت 163 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 3660 حالة، وتعافى 73 مريضًا.

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