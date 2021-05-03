النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

اعتقلت 3 أشخاص وتلاحق رابعًا دولياً

أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، اليوم (الاثنين)، تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم، وصفتها بأنها من الأكبر في العالم، وتضم أكثر من 400 ألف منتسب.

وأفادت الشرطة في بيان نقلته "فرانس 24" بأنها فككت منصّة قائمة منذ العام 2019 في منتصف أبريل (نيسان).

وأضافت أنها أوقفت ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق أشهر عدة أجرته وحدة خاصة في الشرطة بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، كما أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية.

وذكرت الشرطة أن المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات الإباحية عن قاصرين بين أفرادها، أي بشكل أساسي صور ومقاطع فيديو لتعديات جنسية ترتكب على فتيان.

وبينت أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 40 و49 و58 عاماً يشتبه بأنهم كانوا يتولون إدارة منصة المواد الإباحية عن الأطفال، أما الرابع وعمره 64 عاماً، فيشتبه بأنه كان من مستخدمي المنصة الأكثر نشاطاً ونشر أكثر من 3500 رسالة عليها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية
سبق

أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، اليوم (الاثنين)، تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم، وصفتها بأنها من الأكبر في العالم، وتضم أكثر من 400 ألف منتسب.

وأفادت الشرطة في بيان نقلته "فرانس 24" بأنها فككت منصّة قائمة منذ العام 2019 في منتصف أبريل (نيسان).

وأضافت أنها أوقفت ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق أشهر عدة أجرته وحدة خاصة في الشرطة بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، كما أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية.

وذكرت الشرطة أن المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات الإباحية عن قاصرين بين أفرادها، أي بشكل أساسي صور ومقاطع فيديو لتعديات جنسية ترتكب على فتيان.

وبينت أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 40 و49 و58 عاماً يشتبه بأنهم كانوا يتولون إدارة منصة المواد الإباحية عن الأطفال، أما الرابع وعمره 64 عاماً، فيشتبه بأنه كان من مستخدمي المنصة الأكثر نشاطاً ونشر أكثر من 3500 رسالة عليها.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:55 PM

تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

اعتقلت 3 أشخاص وتلاحق رابعًا دولياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
272

أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، اليوم (الاثنين)، تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم، وصفتها بأنها من الأكبر في العالم، وتضم أكثر من 400 ألف منتسب.

وأفادت الشرطة في بيان نقلته "فرانس 24" بأنها فككت منصّة قائمة منذ العام 2019 في منتصف أبريل (نيسان).

وأضافت أنها أوقفت ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق أشهر عدة أجرته وحدة خاصة في الشرطة بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، كما أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية.

وذكرت الشرطة أن المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات الإباحية عن قاصرين بين أفرادها، أي بشكل أساسي صور ومقاطع فيديو لتعديات جنسية ترتكب على فتيان.

وبينت أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 40 و49 و58 عاماً يشتبه بأنهم كانوا يتولون إدارة منصة المواد الإباحية عن الأطفال، أما الرابع وعمره 64 عاماً، فيشتبه بأنه كان من مستخدمي المنصة الأكثر نشاطاً ونشر أكثر من 3500 رسالة عليها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,540
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة