"المواصفات" تعلن عن تغييرات تاريخية في تعريف وحدات القياس الدولية

خلال مشاركتها في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس المنعقد في فرنسا

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن موافقة المؤتمر العام للأوزان والمقاييس المنعقد في فرنسا، على إعادة تعريف الوحدات الأساسية الأربعة للنظام الدولي للوحدات، الكيلوجرام والكلفن والمول والأمبير.

وتفصيلاً، شاركت المملكة العربية السعودية بوفد رسمي يترأسه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وقام الوفد بالموافقة على التعديلات.

وصرح "القصبي" بأن النظام الدولي لوحدات القياس الذي أدلت المملكة العربية السعودية بصوتها بالموافقة عليه اليوم في باريس أثناء انعقاد المؤتمر العام للأوزان والمقاييس سيصبح ساريًا ابتداءً من يوم 20 مايو عام 2019 وهو اليوم العالمي للمترولوجيا ، معتبرًا أن هذا اليوم ‏١٦ نوفمبر ٢٠١٨ م يعد أحد الأيام التاريخية المفصلية لدى لمختصين في علم القياس والمعايرة.

وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها المؤتمر تستهدف في جوهرها إيجاد قيم ثابتة لا تتغير أو تتأثر بمرور الزمن لوحدات الكيلو غرام، المول، الكلفن، الأمبير.

و‏تم إعادة تعريف وحدة الكيلوجرام عن طريق قياس (ثابت بلانك) وهو ثابت طبيعي لا يتغير بالزمن، وتساوي قيمته 6.62607015 ×10-34 جول في الثانية. وقد وافقت المملكة على هذا التعريف بصفتها عضوًا كامل العضوية في اتفاقية المتر الدولية.

‏كما وافقت المملكة على إعادة تعريف وحدة الأمبير لقياس التيار الكهربي بدلالة قياس شحنه الإليكترون تساوي 1.602 176 634 × 10-9 كولوم، كما وافقت أيضًا على إعادة تعريف وحدة الكلفن لقياس درجات الحرارة بدلالة ثابت بولتزمان بدلاً من التعريف السابق الذي كان يتم بقياس النقطة الثلاثية للماء.

ووافق المؤتمر على أن تكون قيمة ثابت بولتزمان 1.380 649 × 10-23 جول لكل كلفن‏، كذلك تم إعادة تعريف وحدة المول لقياس كميات المواد الكيميائية بدلالة ثابت افوجادروا قيمته تساوى 6.002 14076 × 10 23 لكل مول، وبذلك سوف تقاس تركيزات المواد الكيميائية بمعيار ثابت لا يتغير مع الزمن.