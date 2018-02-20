نوافذ مجمع تعليمي بالطائف تتزين بصور المتفوقين.. تكريم وتحفيز

سابقة أولى على مستوى المحافظة لاقت استحسان أولياء الأمور والأهالي

في سابقةٍ مميزة، تسجل الأولى على مستوى محافظة الطائف، عُلّقت صور المتفوقين من الطلاب في مجمع وادي محرم التعليمي على نوافذ المبنى التعليمي الخارجية كنوع من التكريم لهم والتحفيز لغيرهم.

ولاقت تلك البادرة التي أشرف عليها قائد المدرسة فهد بن حسن القحطاني، استحسان أولياء الأمور، حيث كان لها صدى واسع بين أهل المنطقة.

رحّب بالفكرة مدير مكتب التعليم بغرب الطائف محمد بن عيد المالكي، حيث كان من المحفزين للمدرسة في إنجازها.