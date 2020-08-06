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بالفيديو.. شاهد غرق أكبر باخرة سياحية لبنانية بعد الانفجار المروع

أصابها بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير ولم تنجح جهود إنقاذها

غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين"، والتي تعد أكبر باخرة سياحية لبنانية بالكامل في بيروت على إثر الانفجار المروع الذي حدث بالمرفأ (الميناء البحري).

وقال رجل الأعمال مرعي أبو مرعي مالك الباخرة: للأسف فإن الباخرة التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليًا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن بحسب الوكالة الوطنية للأنباء.

ونعى أبو مرعي شهيدي الباخرة وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الكارثة متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى، معتبرًا أن ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية، واصفًا ما جرى بشيء لا يصدقه عقل أو خيال".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

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بالفيديو.. شاهد غرق أكبر باخرة سياحية لبنانية بعد الانفجار المروع
سبق

غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين"، والتي تعد أكبر باخرة سياحية لبنانية بالكامل في بيروت على إثر الانفجار المروع الذي حدث بالمرفأ (الميناء البحري).

وقال رجل الأعمال مرعي أبو مرعي مالك الباخرة: للأسف فإن الباخرة التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليًا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن بحسب الوكالة الوطنية للأنباء.

ونعى أبو مرعي شهيدي الباخرة وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الكارثة متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى، معتبرًا أن ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية، واصفًا ما جرى بشيء لا يصدقه عقل أو خيال".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
05:38 PM

بالفيديو.. شاهد غرق أكبر باخرة سياحية لبنانية بعد الانفجار المروع

أصابها بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير ولم تنجح جهود إنقاذها

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خالد خليل - الرياض
4
7,454

غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين"، والتي تعد أكبر باخرة سياحية لبنانية بالكامل في بيروت على إثر الانفجار المروع الذي حدث بالمرفأ (الميناء البحري).

وقال رجل الأعمال مرعي أبو مرعي مالك الباخرة: للأسف فإن الباخرة التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليًا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن بحسب الوكالة الوطنية للأنباء.

ونعى أبو مرعي شهيدي الباخرة وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الكارثة متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى، معتبرًا أن ما جرى كارثة بكل المعايير الإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية، واصفًا ما جرى بشيء لا يصدقه عقل أو خيال".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

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