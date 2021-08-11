غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.
غانا
فيروس كورونا الجديد
غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-11
سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
08:21 AM
غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.