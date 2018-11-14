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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وقد يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وقد يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:09 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وقد يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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