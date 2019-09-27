قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها مع بداية أكتوبر

بمناسبة احتفالات الصين بذكرى اليوم الوطني لتأسيسها

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م حتى يوم 7 أكتوبر 2019م.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني، ومرور 70 عاماً على تأسيسها، حيث تعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية في الصين، على أن تستأنف القنصلية أعمالها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2018م.

ودعت القنصلية المواطنين كافة، إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.