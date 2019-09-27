النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها مع بداية أكتوبر

بمناسبة احتفالات الصين بذكرى اليوم الوطني لتأسيسها

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م حتى يوم 7 أكتوبر 2019م.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني، ومرور 70 عاماً على تأسيسها، حيث تعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية في الصين، على أن تستأنف القنصلية أعمالها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2018م.

ودعت القنصلية المواطنين كافة، إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها مع بداية أكتوبر
سبق

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م حتى يوم 7 أكتوبر 2019م.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني، ومرور 70 عاماً على تأسيسها، حيث تعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية في الصين، على أن تستأنف القنصلية أعمالها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2018م.

ودعت القنصلية المواطنين كافة، إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
03:20 PM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
03:56 PM

قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها مع بداية أكتوبر

بمناسبة احتفالات الصين بذكرى اليوم الوطني لتأسيسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,932

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، أنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م حتى يوم 7 أكتوبر 2019م.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني، ومرور 70 عاماً على تأسيسها، حيث تعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية في الصين، على أن تستأنف القنصلية أعمالها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2018م.

ودعت القنصلية المواطنين كافة، إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف 8618998378131 + المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,096
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,186
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,196
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,766

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة