سالم: لدي عرض من نادٍ إنجليزي.. وبدايتي الكروية في فريق "عاصمي"

أكد سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، أن هناك مفاوضات لانضمامه لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن جماهير الهلال لن تمانع احترافه خارجيًّا؛ كونه يستحق اللعب في الدوريات العالمية.

وقال الدوسري في لقاء إذاعي عبر إذاعة "إم بي سي إف إم"، ضمن برنامج "قلب مفتوح" مع المذيع علي العلياني، إن جميع الأندية في المملكة العربية السعودية كبيرة، ولها تقديرها، وقد حالفني التوفيق في نادي الهلال، ومن الممكن إن تراني ألعب في نادٍ آخر كالاتحاد - على سبيل المثال - على اعتبار أن الإنسان لا يعرف ما هو مكتوب له من عند الله.

وأشار إلى أنه التحق لفترة وجيزة بنادي الشباب خلال حقبة المدرب نايف العنزي في بداية انتقاله لمدينة الرياض، لكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح.

وتابع: جماهير الهلال لها الفضل عليّ، والتحاقي بالنادي كان تدريجيًّا، بداية من أولمبي الهلال. واللاعب من صغره لا بد أن يكون له أهداف، ويطورها، كما أنه لا بد أن يعرف معنى كلمة الاحتراف حتى ينجح في مشواره الكروي.

وأضاف: بدأت أهدافي لاعبًا حينما وصلت للفريق الأول بالهلال، وهي تحقيق البطولات، ثم الوصول إلى المنتخب الوطني. وبعد ذلك كان هدفي الثالث تحقيق البطولات والإنجازات مع منتخب بلدي، بينما كان الهدف الرابع المساهمة في الفوز بالبطولة الآسيوية التي كانت حلمًا للجماهير الهلالية.

واستطرد: جمهور الهلال متعطش للفوز، ودائمًا يرغب في تحقيق البطولات، وهذه غريزة تصل للاعبين، وهذا أحد الأسباب لوصولنا لنهائي آسيا في ثلاث مرات؛ وهو ما جعلنا نكتسب الخبرة، ونحقق اللقب.

وأوضح الدوسري أنه يحب التحدي، ووجود 7 أجانب شكَّل إضافة قوية للدوري السعودي. موضحًا أنه في حال تم تخفيض عدد الأجانب فإن قوة دكة البدلاء في أي نادٍ هي الفاصل، ووجود لاعب محلي مميز سيغني النادي عن المحترف الأجنبي، لكننا في الفترة الحالية نعاني نقصًا في المهاجمين وحراس المرمى.

وأشار نجم الهلال إلى أن تجربته الاحترافية في فياريال الإسباني أسهمت في تطويره بشكل واضح، وجعلته لاعبًا أفضل مهاريًّا، ومن حيث السرعة، على اعتبار أن التدريبات كانت قوية وشاقة، ودون توقُّف. مشيرًا إلى أن فياريال كان يريد أن يجدد إعارته بعد نهايتها.