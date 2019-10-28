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توصية "الشورى" للمواصفات بمراعاة ذوي الإعاقة.. "السيف": عكست اهتمام الحكومة

نصّت على قيام الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات بمراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم

وافق مجلس الشورى في جلسته الثالثة والستين، المنعقدة اليوم الاثنين على توصية عضو المجلس الدكتور أحمد بن صالح السيف، والتي تنص على أن تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة بمراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أصنافهم، وتطبيق معايير الوصول الشامل.

وأوضح الدكتور "السيف" لـ"سبق" أن المسوغات نصَّت على أهمية تطبيق حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج والمبادرات المتعددة. مضيفاً أنه نظراً لما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات بالغة في استخدام المنتجات والسلع المتعددة، وفي الوصول الشامل سواء كان الوصول إلى البيئة المادية المحيطة؛ وذلك بسبب عدم تهيئتها أو عدم تعديل المنتجات لاستخدامهم، أو بسبب وجود حواجز معمارية، أو صعوبة في حصولهم على المعلومة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية والوسائط المتعددة.

وكذلك الحاجة الملحّة إلى توفير منتجات ومعلومات سهلة المنال والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيا المعينة؛ وذلك تفادياً لإجراء التعديلات اللاحقة، مما يزيد في الأعباء المادية، وعمل هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للالتزامات الدولية التي قطعت المملكة على نفسها العمل بها، سواءً من خلال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة في ٢٠٠٨، أو غيرها من المعاهدات الدولية، كما أن فرض مثل هذه الاشتراطات والمقاييس المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة يعكس حضارية المملكة ومدى تعزيزها وحمايتها لحقوق الإنسان المتعددة.

الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توصية "الشورى" للمواصفات بمراعاة ذوي الإعاقة.. "السيف": عكست اهتمام الحكومة
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته الثالثة والستين، المنعقدة اليوم الاثنين على توصية عضو المجلس الدكتور أحمد بن صالح السيف، والتي تنص على أن تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة بمراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أصنافهم، وتطبيق معايير الوصول الشامل.

وأوضح الدكتور "السيف" لـ"سبق" أن المسوغات نصَّت على أهمية تطبيق حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج والمبادرات المتعددة. مضيفاً أنه نظراً لما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات بالغة في استخدام المنتجات والسلع المتعددة، وفي الوصول الشامل سواء كان الوصول إلى البيئة المادية المحيطة؛ وذلك بسبب عدم تهيئتها أو عدم تعديل المنتجات لاستخدامهم، أو بسبب وجود حواجز معمارية، أو صعوبة في حصولهم على المعلومة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية والوسائط المتعددة.

وكذلك الحاجة الملحّة إلى توفير منتجات ومعلومات سهلة المنال والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيا المعينة؛ وذلك تفادياً لإجراء التعديلات اللاحقة، مما يزيد في الأعباء المادية، وعمل هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للالتزامات الدولية التي قطعت المملكة على نفسها العمل بها، سواءً من خلال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة في ٢٠٠٨، أو غيرها من المعاهدات الدولية، كما أن فرض مثل هذه الاشتراطات والمقاييس المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة يعكس حضارية المملكة ومدى تعزيزها وحمايتها لحقوق الإنسان المتعددة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
03:45 PM

توصية "الشورى" للمواصفات بمراعاة ذوي الإعاقة.. "السيف": عكست اهتمام الحكومة

نصّت على قيام الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات بمراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم

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عبدالله الراجحي - الرياض
3
1,325

وافق مجلس الشورى في جلسته الثالثة والستين، المنعقدة اليوم الاثنين على توصية عضو المجلس الدكتور أحمد بن صالح السيف، والتي تنص على أن تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة بمراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أصنافهم، وتطبيق معايير الوصول الشامل.

وأوضح الدكتور "السيف" لـ"سبق" أن المسوغات نصَّت على أهمية تطبيق حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج والمبادرات المتعددة. مضيفاً أنه نظراً لما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات بالغة في استخدام المنتجات والسلع المتعددة، وفي الوصول الشامل سواء كان الوصول إلى البيئة المادية المحيطة؛ وذلك بسبب عدم تهيئتها أو عدم تعديل المنتجات لاستخدامهم، أو بسبب وجود حواجز معمارية، أو صعوبة في حصولهم على المعلومة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية والوسائط المتعددة.

وكذلك الحاجة الملحّة إلى توفير منتجات ومعلومات سهلة المنال والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيا المعينة؛ وذلك تفادياً لإجراء التعديلات اللاحقة، مما يزيد في الأعباء المادية، وعمل هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للالتزامات الدولية التي قطعت المملكة على نفسها العمل بها، سواءً من خلال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة في ٢٠٠٨، أو غيرها من المعاهدات الدولية، كما أن فرض مثل هذه الاشتراطات والمقاييس المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة يعكس حضارية المملكة ومدى تعزيزها وحمايتها لحقوق الإنسان المتعددة.

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