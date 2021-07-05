الفرنسي "فينجر" يضم صوته للمطالبة بإقامة كأس العالم كل عامين

طالب بتخفيف عبء المباريات الدولية على اللاعبين

يسعى الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، إلى إقناع القوى الكروية في أوروبا بتنظيم بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من النظام الحالي كل 4 أعوام.

كما يقترح فينجر في الوقت نفسه تخفيف عبء المباريات الدولية على اللاعبين.

وصرح فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إلى مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية الاثنين بأن تنظيم دورة كأس العالم على أساس 4 أعوام لم تكن "أمراً محفوراً في الصخر لأن هناك العديد من الفرق أكثر مما هو في أوروبا".

وأوضح : "إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم، عليك أن تفكر في هذا، لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا، هناك 156 دولة أخرى في العالم".

وأضاف: "هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم، وهذه الدولة تنتظر على كأس العالم كل 4 أعوام، دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها".

وتقرر تمديد حجم كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً بداية من نسخة 2026، ومن الممكن أن تكون إقامة البطولة كل عامين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي احتكرت دول أوروبا وأمريكا الجنوبية لقبها حتى الآن.

وشهدت نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان فقط وصول فريق واحد من خارج القارتين للمربع الذهبي وهو منتخب كوريا الجنوبية.

وأضاف فينجر أنه لا يريد أيضاً مشكلة مع اليويفا الذي يقيم بطولته القارية (يورو) كل 4 أعوام بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

ومن أجل تخفيف أي توترات، اقترح فينجر تغيير فترة انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية من عدة فترات قصيرة إلى فترة أو اثنتين أطول مع خوض عدد أقل من المباريات.

وقال فينجر إن المنتخبات الوطنية يمكن أن تتجمع في أكتوبر لمدة شهر كامل على أن تلعب جميع التصفيات المؤهلة للبطولة في الصيف التالي، بعد أن تكون هناك فترات راحة مضمونة.

وقال فينجر: "هذا سيعني سفر أقل للاعبين والمزيد من الوضوح والاستمرارية لجميع المشاركين وتقليل مخاطر الإصابة".

وأضاف: "تخيل الأمر بالطريقة التالية: كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 2027 بطولة أوروبية وبطولات قارية أخرى، كأس العالم مرة أخرى في عام 2028، وهكذا".