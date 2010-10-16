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السديس يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين وتخفيف الاحترازات الصحية

إنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بصدور الموافقة الكريمة بتخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا القرار بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها.

وقال: يطيب لي باسمي وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أرفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- بما صدر من بيان يؤكّد نجاح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلتنا إلى بر الأمان بفضل الله -عزّ وجلّ-.

إنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هو سمة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها -أعزهم الله-، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو شعار وشعيرة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثم أبناؤه البررة من بعده حتى هذه العهد الزاهر الميمون.

واختتم حديثه بالدعاء إلى الله -عزّ وجلّ- أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام.

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السديس يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين وتخفيف الاحترازات الصحية
سبق

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بصدور الموافقة الكريمة بتخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا القرار بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها.

وقال: يطيب لي باسمي وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أرفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- بما صدر من بيان يؤكّد نجاح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلتنا إلى بر الأمان بفضل الله -عزّ وجلّ-.

إنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هو سمة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها -أعزهم الله-، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو شعار وشعيرة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثم أبناؤه البررة من بعده حتى هذه العهد الزاهر الميمون.

واختتم حديثه بالدعاء إلى الله -عزّ وجلّ- أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:27 AM

السديس يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين وتخفيف الاحترازات الصحية

إنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بصدور الموافقة الكريمة بتخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا القرار بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها.

وقال: يطيب لي باسمي وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أرفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- بما صدر من بيان يؤكّد نجاح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلتنا إلى بر الأمان بفضل الله -عزّ وجلّ-.

إنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هو سمة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها -أعزهم الله-، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو شعار وشعيرة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثم أبناؤه البررة من بعده حتى هذه العهد الزاهر الميمون.

واختتم حديثه بالدعاء إلى الله -عزّ وجلّ- أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام.

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