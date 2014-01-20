"الغذاء والدواء" تغلق مستودعين لتوزيع الأدوية في الشرقية

ضمن الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على المنشآت

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت الطبية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن المستودعين اللذين يقعان في الخبر والدمام يخزنان ويوزعان أدوية ومستحضرات تجميلية وأجهزة طبية دون الحصول على ترخيص نظامي.

وأشارت إلى أن المفتشين ضبطوا نحو 13500 مستحضر دوائي وتجميلي ومنتج طبي في المستودعين اللذين تم إغلاقهما وضبط المستحضرات الموجودة بداخلهما، وإحالة المخالفات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.