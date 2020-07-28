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"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .

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"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:08 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:32 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
38,596

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .

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