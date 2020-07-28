"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة ولله الحمد.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة .



وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة "رحمهم الله".



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .