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"النجمي": وجّهنا بدعم فوري لمستشفى بني مالك وإنشاء غرفة عمليات مشتركة

حث الجميع على بذل الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أن مستشفى بني مالك العام، يعمل حاليًا وفق متابعة ميدانية يومية من قِبَل قيادات الصحة؛ مؤكدًا أنه وجّه بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة؛ وفق الاحتياجات الآنية والضرورية للرفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها، والتأكد من استفادة المستشفى منها.

ووجّه "النجمي" خلال زيارته للمستشفى، بإنشاء غرفة عمليات بالمستشفى تعمل على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة جازان"، وإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.

وحث جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى، على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل.

وتأتي هذا الزيارة امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الصحة، وبمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه من اهتمام بالغ بمتابعة المرافق الصحية بالحد الجنوبي، ورفع وتجويد خدماتها الصحية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وبالأجهزة الطبية الحديثة.

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"النجمي": وجّهنا بدعم فوري لمستشفى بني مالك وإنشاء غرفة عمليات مشتركة
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أن مستشفى بني مالك العام، يعمل حاليًا وفق متابعة ميدانية يومية من قِبَل قيادات الصحة؛ مؤكدًا أنه وجّه بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة؛ وفق الاحتياجات الآنية والضرورية للرفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها، والتأكد من استفادة المستشفى منها.

ووجّه "النجمي" خلال زيارته للمستشفى، بإنشاء غرفة عمليات بالمستشفى تعمل على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة جازان"، وإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.

وحث جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى، على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل.

وتأتي هذا الزيارة امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الصحة، وبمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه من اهتمام بالغ بمتابعة المرافق الصحية بالحد الجنوبي، ورفع وتجويد خدماتها الصحية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وبالأجهزة الطبية الحديثة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:41 AM

"النجمي": وجّهنا بدعم فوري لمستشفى بني مالك وإنشاء غرفة عمليات مشتركة

حث الجميع على بذل الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي

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فهد كاملي - جازان
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أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أن مستشفى بني مالك العام، يعمل حاليًا وفق متابعة ميدانية يومية من قِبَل قيادات الصحة؛ مؤكدًا أنه وجّه بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة؛ وفق الاحتياجات الآنية والضرورية للرفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها، والتأكد من استفادة المستشفى منها.

ووجّه "النجمي" خلال زيارته للمستشفى، بإنشاء غرفة عمليات بالمستشفى تعمل على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة جازان"، وإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.

وحث جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى، على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل.

وتأتي هذا الزيارة امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الصحة، وبمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه من اهتمام بالغ بمتابعة المرافق الصحية بالحد الجنوبي، ورفع وتجويد خدماتها الصحية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وبالأجهزة الطبية الحديثة.

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