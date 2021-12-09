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مركز الأمير سلطان ينظم حفله السنوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

تحت شعار "أحلامهم ممكنة".. ولدعم أسر الأطفال المعوقين

عقد بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة، الحفل السنوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، تحت شعار "أحلامهم ممكنة" الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وقد وجهت الدعوات للأمهات والأطفال وبعض مدارس التعليم العام؛ حيث تم تفعيل بعض الأنشطة الثقافية وفنية وتوعوية وترفيهية والعديد من المسابقات التي شارك فيها أمهات وآباء الأطفال.

وتحرص أمانة الجمعية على إبراز قضية الإعاقة في جميع المحافل العلمية والاجتماعية، بهدف بث التوعية بين أفراد المجتمع.

وكذا دعم أسر الأطفال المعوقين من خلال منحهم فرصة لدمج أطفالهم مع فئات المجتمع، والعمل على كسر الحواجز النفسية بين المعاق وأسرته والمجتمع بصفة عامة.

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مركز الأمير سلطان ينظم حفله السنوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
سبق

عقد بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة، الحفل السنوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، تحت شعار "أحلامهم ممكنة" الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وقد وجهت الدعوات للأمهات والأطفال وبعض مدارس التعليم العام؛ حيث تم تفعيل بعض الأنشطة الثقافية وفنية وتوعوية وترفيهية والعديد من المسابقات التي شارك فيها أمهات وآباء الأطفال.

وتحرص أمانة الجمعية على إبراز قضية الإعاقة في جميع المحافل العلمية والاجتماعية، بهدف بث التوعية بين أفراد المجتمع.

وكذا دعم أسر الأطفال المعوقين من خلال منحهم فرصة لدمج أطفالهم مع فئات المجتمع، والعمل على كسر الحواجز النفسية بين المعاق وأسرته والمجتمع بصفة عامة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:46 PM

مركز الأمير سلطان ينظم حفله السنوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

تحت شعار "أحلامهم ممكنة".. ولدعم أسر الأطفال المعوقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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عقد بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة، الحفل السنوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، تحت شعار "أحلامهم ممكنة" الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وقد وجهت الدعوات للأمهات والأطفال وبعض مدارس التعليم العام؛ حيث تم تفعيل بعض الأنشطة الثقافية وفنية وتوعوية وترفيهية والعديد من المسابقات التي شارك فيها أمهات وآباء الأطفال.

وتحرص أمانة الجمعية على إبراز قضية الإعاقة في جميع المحافل العلمية والاجتماعية، بهدف بث التوعية بين أفراد المجتمع.

وكذا دعم أسر الأطفال المعوقين من خلال منحهم فرصة لدمج أطفالهم مع فئات المجتمع، والعمل على كسر الحواجز النفسية بين المعاق وأسرته والمجتمع بصفة عامة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,639
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,377

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