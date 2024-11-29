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شاهد.. آثار ومعالم المدينة المنوّرة في رحلات "الحافلة السياحية"

خدمة تعمل يومياً على فترتين صباحية ومسائية لتسهل تنقل الزوار

تنظّم الحافلة السياحية في المدينة المنوّرة، عديداً من الرحلات المنظمة للمواقع الأثرية والتاريخية والمساجد المرتبطة بالسيرة النبوية، ضمن مسارات الخدمة التي يستفيد منها الزوار وأهالي المنطقة.

وتهدف الحافلة السياحية الذي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة، إلى تنشيط الرحلات السياحية الداخلية عبر عدد من المسارات المعتمدة لتعريف المستفيدين من الخدمة على مجموعة كبيرة من المعالم التي تحتضنها المدينة المنوّرة وتسهيل عمليات التنقل فيما بينها.

وتعمل الخدمة على فترتين صباحية وأخرى مسائية تبدأ الأولى 5 صباحاً، وتنتهي 1 ظهراً، وتستأنف الجولات السياحية 4 عصراً، وتستمر حتى منتصف الليل بشكلٍ يومي وعلى مدار الأسبوع؛ حيث يرتاد المنطقة عدد كبير من الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

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شاهد.. آثار ومعالم المدينة المنوّرة في رحلات "الحافلة السياحية"
سبق

تنظّم الحافلة السياحية في المدينة المنوّرة، عديداً من الرحلات المنظمة للمواقع الأثرية والتاريخية والمساجد المرتبطة بالسيرة النبوية، ضمن مسارات الخدمة التي يستفيد منها الزوار وأهالي المنطقة.

وتهدف الحافلة السياحية الذي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة، إلى تنشيط الرحلات السياحية الداخلية عبر عدد من المسارات المعتمدة لتعريف المستفيدين من الخدمة على مجموعة كبيرة من المعالم التي تحتضنها المدينة المنوّرة وتسهيل عمليات التنقل فيما بينها.

وتعمل الخدمة على فترتين صباحية وأخرى مسائية تبدأ الأولى 5 صباحاً، وتنتهي 1 ظهراً، وتستأنف الجولات السياحية 4 عصراً، وتستمر حتى منتصف الليل بشكلٍ يومي وعلى مدار الأسبوع؛ حيث يرتاد المنطقة عدد كبير من الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:02 PM

شاهد.. آثار ومعالم المدينة المنوّرة في رحلات "الحافلة السياحية"

خدمة تعمل يومياً على فترتين صباحية ومسائية لتسهل تنقل الزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تنظّم الحافلة السياحية في المدينة المنوّرة، عديداً من الرحلات المنظمة للمواقع الأثرية والتاريخية والمساجد المرتبطة بالسيرة النبوية، ضمن مسارات الخدمة التي يستفيد منها الزوار وأهالي المنطقة.

وتهدف الحافلة السياحية الذي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة، إلى تنشيط الرحلات السياحية الداخلية عبر عدد من المسارات المعتمدة لتعريف المستفيدين من الخدمة على مجموعة كبيرة من المعالم التي تحتضنها المدينة المنوّرة وتسهيل عمليات التنقل فيما بينها.

وتعمل الخدمة على فترتين صباحية وأخرى مسائية تبدأ الأولى 5 صباحاً، وتنتهي 1 ظهراً، وتستأنف الجولات السياحية 4 عصراً، وتستمر حتى منتصف الليل بشكلٍ يومي وعلى مدار الأسبوع؛ حيث يرتاد المنطقة عدد كبير من الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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