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"سواعد" الشرقية و"سي إم آر سي" توقعان اتفاقية لتأهيل ذوي الإعاقة

"السليم": نأمل أن تكون نواة لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين

أبرمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، اتفاقية شراكة مع مستشفى "سي إم آر سي"، لإعادة التأهيل في المنطقة.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري: إن الجمعية حرصت على التعاقد مع مستشفى "سي إم آر سي"، لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجال إعادة التأهيل، بما يعود بالفائدة على مستفيدي الجمعية.

وقال مدير الإدارة والموارد البشرية في المستشفى خالد السليم: نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية سواعد، ونأمل أن تكون نواة لتقديم الخدمات الطبية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أعرب عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية إضافة جيدة لبناء مجتمع جيد وتقديم خدمات أسهل وأوسع للجميع.

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"سواعد" الشرقية و"سي إم آر سي" توقعان اتفاقية لتأهيل ذوي الإعاقة
سبق

أبرمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، اتفاقية شراكة مع مستشفى "سي إم آر سي"، لإعادة التأهيل في المنطقة.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري: إن الجمعية حرصت على التعاقد مع مستشفى "سي إم آر سي"، لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجال إعادة التأهيل، بما يعود بالفائدة على مستفيدي الجمعية.

وقال مدير الإدارة والموارد البشرية في المستشفى خالد السليم: نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية سواعد، ونأمل أن تكون نواة لتقديم الخدمات الطبية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أعرب عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية إضافة جيدة لبناء مجتمع جيد وتقديم خدمات أسهل وأوسع للجميع.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
04:24 PM

"سواعد" الشرقية و"سي إم آر سي" توقعان اتفاقية لتأهيل ذوي الإعاقة

"السليم": نأمل أن تكون نواة لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أبرمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، اتفاقية شراكة مع مستشفى "سي إم آر سي"، لإعادة التأهيل في المنطقة.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية خالد الهاجري: إن الجمعية حرصت على التعاقد مع مستشفى "سي إم آر سي"، لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجال إعادة التأهيل، بما يعود بالفائدة على مستفيدي الجمعية.

وقال مدير الإدارة والموارد البشرية في المستشفى خالد السليم: نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية سواعد، ونأمل أن تكون نواة لتقديم الخدمات الطبية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أعرب عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية إضافة جيدة لبناء مجتمع جيد وتقديم خدمات أسهل وأوسع للجميع.

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