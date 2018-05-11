النماص: رفع 220 طناً من مخالفات البناء وإصلاح 500 متر من الأرصفة

جاءت ضمن جهود البلدية الذاتية وأعمالها في معالجة عناصر التشوه البصري

رفعت بلدية محافظة النماص أكثر من 220 طناً من مخلفات البناء والهدم خلال الشهر المنصرم، كما أعادت إصلاح أكثر من 500 متر طولي من الأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع؛ وذلك ضمن جهود البلدية الذاتية وأعمالها في معالجة عناصر التشوه البصري.

وقال رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبد الله دلبوح، إن البلدية شكلت فريقاً متكاملاً من القوى البشرية العاملة فيها لرصد التشوهات البصرية بكافة عناصرها وفريق آخر لعملية المعالجة؛ وذلك بناء على توجيهات أمين منطقة عسير بتحسين وتطوير المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية ومعالجتها.

وأضاف أن ذلك جاء من خلال فتح عدة محاور وأحياء رئيسية في المحافظة كمرحلة أولى والتي نتج عنها وخلال الشهر المنصرم رفع أكثر من 220 طناً من مخلفات البناء والهدم وإصلاح ما يقارب 500 متر من الأرصفة المتهالكة وحفر الشوارع في كافة المحاور والأحياء التي شملها الرصد، بالإضافة إلى طمس وازالة 120 متراً مربعاً من الكتابات على الجدران والأماكن العامة، وإزالة 65 لوحة عشوائية مخالفة في الساحات وعلى الطرقات.

كما تم إزالة 25 سيارة متهالكة ومهملة في شوارع المحافظة، والعديد من العناصر الأخرى في مجال إصلاح أعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء ومعالجة حاويات النفايات وتعقيمها وصيانتها.

وأشار مدير إدارة الخدمات البلدية، المشرف على الفريق، عبد الرحمن فايز الشهري، إلى أن البلدية شرعت في تكثيف عملية الرصد لعناصر التشوه البصري بكافة أشكالها وذلك من خلال القيام بحصر موسع لكافة التشوهات البصرية في الأحياء ومحاور الطرق المستهدف كمرحلة أولى في المحافظة، ووضع برنامج زمني وتقرير أسبوعي للأعمال والجهود والكميات المنجزة لمعالجة هذه الملف، وأضاف أنها سوف تستمر هذه الأعمال بوتيرة متسارعة حتى يتم الانتهاء من معالجة الكميات المحصورة في هذه المرحلة، والعمل على استكمال جميع مراحل العمل حتى تشمل كافة أنحاء المحافظة.