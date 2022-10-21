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خدعة خبيثة تسرق ملايين الدولارات من ماكينات الصراف بدون بطاقات

القراصنة ركزوا هجومهم على الولايات المتحدة عقب انتهائهم من أمريكا اللاتينية

كشف تقرير صحفي عن خدعة خبيثة تَسَببت في سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، إلى ما كشفته مؤسستا "ماذربورد" و"بايريشر راندفانك" الألمانيتين، حول الهجوم الإلكتروني الجديد على ماكينات الصراف الآلي، المعروف باسم "Jackpotting".

ويمكن للقراصنة باستخدام تلك الخدعة الخبيثة سحب النقود بشكل مباشر من ماكينات ATM، دون استخدام بطاقات الائتمان على الإطلاق.

ويتمكن القراصنة من سحب النقود مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، عن طريق فتح الأجهزة، وزرع برامج خبيثة عن طريق وحدة تخزين صغيرة "فلاش ميموري".

وركز القراصنة حاليًا هجومهم على الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما كانت نشّطت أعمالها بصورة كبيرة في أمريكا اللاتينية.

كما نجحت جماعة إلكترونية في عام 2013 في سرقة 45 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي من دول عديدة في العالم؛ فيما استولى قراصنة آخرون على 12 مليون دولار من ماكينات ATM في اليابان عام 2016.

وأرجع التقرير إلى أن معظم تلك العمليات تتم عن طريق مجموعة من القراصنة تدعى "كار بنك"، والتي تمكنت لوحدها من سرقة ما يصل إلى مليار دولار من ماكينات الصراف الآلي، كان آخرها العام الماضي؛ حيث سرقت ما يصل إلى 11.5 مليون دولار من ماكينات صرف في الهند.

كيفية السحب

ويوضح التقرير كيف تتم عملية سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي، بقوله: "أول ما يفعله القراصنة، هو اختراق النظام البنكي بهدف فك القيود المفروضة على السحب؛ خاصة أن أغلب البطاقات البنكية تسمح بسحب مبلغ محدود في اليوم الواحد".

ويتابع "عقب تلك الخطوة، يلجأ القراصنة إلى برامج إلكترونية خبيثة في الهجوم على أجهزة الصرف الآلي، ونقطة الضعف في هذه الأخيرة هو أنها آلات قديمة في الغالب، وتعمل ببطء كبير".

ويستمر: "يستخدم القراصنة فلاش ميموري، يزرع تلك البرامج في تلك الماكينات قديمة الطراز، والتي تسمح بكسر تشفير الماكينة وسحب النقود من مختلف الحسابات".

ماكينات الصراف

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خدعة خبيثة تسرق ملايين الدولارات من ماكينات الصراف بدون بطاقات
سبق

كشف تقرير صحفي عن خدعة خبيثة تَسَببت في سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، إلى ما كشفته مؤسستا "ماذربورد" و"بايريشر راندفانك" الألمانيتين، حول الهجوم الإلكتروني الجديد على ماكينات الصراف الآلي، المعروف باسم "Jackpotting".

ويمكن للقراصنة باستخدام تلك الخدعة الخبيثة سحب النقود بشكل مباشر من ماكينات ATM، دون استخدام بطاقات الائتمان على الإطلاق.

ويتمكن القراصنة من سحب النقود مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، عن طريق فتح الأجهزة، وزرع برامج خبيثة عن طريق وحدة تخزين صغيرة "فلاش ميموري".

وركز القراصنة حاليًا هجومهم على الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما كانت نشّطت أعمالها بصورة كبيرة في أمريكا اللاتينية.

كما نجحت جماعة إلكترونية في عام 2013 في سرقة 45 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي من دول عديدة في العالم؛ فيما استولى قراصنة آخرون على 12 مليون دولار من ماكينات ATM في اليابان عام 2016.

وأرجع التقرير إلى أن معظم تلك العمليات تتم عن طريق مجموعة من القراصنة تدعى "كار بنك"، والتي تمكنت لوحدها من سرقة ما يصل إلى مليار دولار من ماكينات الصراف الآلي، كان آخرها العام الماضي؛ حيث سرقت ما يصل إلى 11.5 مليون دولار من ماكينات صرف في الهند.

كيفية السحب

ويوضح التقرير كيف تتم عملية سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي، بقوله: "أول ما يفعله القراصنة، هو اختراق النظام البنكي بهدف فك القيود المفروضة على السحب؛ خاصة أن أغلب البطاقات البنكية تسمح بسحب مبلغ محدود في اليوم الواحد".

ويتابع "عقب تلك الخطوة، يلجأ القراصنة إلى برامج إلكترونية خبيثة في الهجوم على أجهزة الصرف الآلي، ونقطة الضعف في هذه الأخيرة هو أنها آلات قديمة في الغالب، وتعمل ببطء كبير".

ويستمر: "يستخدم القراصنة فلاش ميموري، يزرع تلك البرامج في تلك الماكينات قديمة الطراز، والتي تسمح بكسر تشفير الماكينة وسحب النقود من مختلف الحسابات".

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:39 AM

خدعة خبيثة تسرق ملايين الدولارات من ماكينات الصراف بدون بطاقات

القراصنة ركزوا هجومهم على الولايات المتحدة عقب انتهائهم من أمريكا اللاتينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشف تقرير صحفي عن خدعة خبيثة تَسَببت في سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، إلى ما كشفته مؤسستا "ماذربورد" و"بايريشر راندفانك" الألمانيتين، حول الهجوم الإلكتروني الجديد على ماكينات الصراف الآلي، المعروف باسم "Jackpotting".

ويمكن للقراصنة باستخدام تلك الخدعة الخبيثة سحب النقود بشكل مباشر من ماكينات ATM، دون استخدام بطاقات الائتمان على الإطلاق.

ويتمكن القراصنة من سحب النقود مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، عن طريق فتح الأجهزة، وزرع برامج خبيثة عن طريق وحدة تخزين صغيرة "فلاش ميموري".

وركز القراصنة حاليًا هجومهم على الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما كانت نشّطت أعمالها بصورة كبيرة في أمريكا اللاتينية.

كما نجحت جماعة إلكترونية في عام 2013 في سرقة 45 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي من دول عديدة في العالم؛ فيما استولى قراصنة آخرون على 12 مليون دولار من ماكينات ATM في اليابان عام 2016.

وأرجع التقرير إلى أن معظم تلك العمليات تتم عن طريق مجموعة من القراصنة تدعى "كار بنك"، والتي تمكنت لوحدها من سرقة ما يصل إلى مليار دولار من ماكينات الصراف الآلي، كان آخرها العام الماضي؛ حيث سرقت ما يصل إلى 11.5 مليون دولار من ماكينات صرف في الهند.

كيفية السحب

ويوضح التقرير كيف تتم عملية سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي، بقوله: "أول ما يفعله القراصنة، هو اختراق النظام البنكي بهدف فك القيود المفروضة على السحب؛ خاصة أن أغلب البطاقات البنكية تسمح بسحب مبلغ محدود في اليوم الواحد".

ويتابع "عقب تلك الخطوة، يلجأ القراصنة إلى برامج إلكترونية خبيثة في الهجوم على أجهزة الصرف الآلي، ونقطة الضعف في هذه الأخيرة هو أنها آلات قديمة في الغالب، وتعمل ببطء كبير".

ويستمر: "يستخدم القراصنة فلاش ميموري، يزرع تلك البرامج في تلك الماكينات قديمة الطراز، والتي تسمح بكسر تشفير الماكينة وسحب النقود من مختلف الحسابات".

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