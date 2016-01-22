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التقديم إلكترونيا.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف صحية للعمل بالمركز الطبي

بمسمى أخصائي علاج نطق وفني جبس وتخطيط قلب ودماغ وعضلات

أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف صحية شاغرة للعمل داخل المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع بمسمى "أخصائي علاج نطق" و"فني جبس وتجبير" و"فني تخطيط قلب" و"فني تخطيط دماغ وعضلات".

وفي التفاصيل: اشترطت الهيئة الملكية على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد، وأن يكون حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن تكون معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية، إضافة إلى استيفاء شرط الخبرة العملية وأن تكون الخبرة العملية بعد المؤهل المطلوب.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa

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التقديم إلكترونيا.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف صحية للعمل بالمركز الطبي
سبق

أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف صحية شاغرة للعمل داخل المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع بمسمى "أخصائي علاج نطق" و"فني جبس وتجبير" و"فني تخطيط قلب" و"فني تخطيط دماغ وعضلات".

وفي التفاصيل: اشترطت الهيئة الملكية على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد، وأن يكون حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن تكون معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية، إضافة إلى استيفاء شرط الخبرة العملية وأن تكون الخبرة العملية بعد المؤهل المطلوب.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:51 PM

التقديم إلكترونيا.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف صحية للعمل بالمركز الطبي

بمسمى أخصائي علاج نطق وفني جبس وتخطيط قلب ودماغ وعضلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف صحية شاغرة للعمل داخل المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع بمسمى "أخصائي علاج نطق" و"فني جبس وتجبير" و"فني تخطيط قلب" و"فني تخطيط دماغ وعضلات".

وفي التفاصيل: اشترطت الهيئة الملكية على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد، وأن يكون حاصلا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن تكون معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية، إضافة إلى استيفاء شرط الخبرة العملية وأن تكون الخبرة العملية بعد المؤهل المطلوب.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,579
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,271
29 مليار ..

29 مليار ..

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15,551
31.1 مليار ..

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