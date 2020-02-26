وفاة شخصَيْن وإصابة 3 في تصادم 12 سيارة بحادث واحد بسبب العواصف الرملية بحائل

"شرطة ومدني السليمي" باشرا الحادث.. والجهات الصحية نقلت المصابين للمستشفى

تُوفي شخصان مقيمان، وأُصيب ثلاثة آخرون، عصر اليوم الثلاثاء في تصادم بين 12 سيارة بحادث مروري واحد على طريق حائل - محافظة السليمي، بالقرب من قرية القاعية (١٣٠ كلم جنوب حائل).

وتفصيلاً، لم يهتدِ قائد شاحنة من نوع تريلا إلى مساره في الطريق، الذي تأثر بالعاصفة الرملية التي حدَّت من الرؤية الأفقية بشكل نهائي؛ فانحرفت الشاحنة؛ ما تسبَّب في انقلابها وسط الطريق. ولعدم رؤية سائق شاحنة من نوع ديانا الحادث اصطدم بالشاحنة، ولحق به عشر سيارات أخرى لاعتقادهم بأن الطريق سالك، ولخوفهم من النزول خارج الطريق الذي يرتفع سطحه عن الأرض أكثر من متر ونصف المتر لوقوعه بوادٍ.

وقد تلقت شرطة محافظة السليمي والدفاع المدني بالمحافظة بلاغًا بالحادث؛ وانتقلا بفرقهما للموقع لمباشرة الحادث، فيما نظمت الشرطة السير، ووضعت بعض دورياتها كنقطة تهدئة للقادمين مع الطريق على المسارين، وقامت بتوقيف السيارات حتى انتهاء العاصفة الرملية التي استمرت أكثر من ساعتين. فيما شرعت مع الجهات الصحية بنقل المتوفيَيْن والمصابين إلى مستشفى محافظة الغزالة ومستشفى محافظة السليمي.

وشرع الدفاع المدني بفك احتجاز المتوفيَيْن داخل سيارتَيْهما، والمساعدة في إبعاد السيارات المتضررة عن الطريق، وتم فتح الطريق للمسافرين بعد صلاة المغرب.

من جهة أخرى، عبَّر سالكو طريق حائل- المدينة المنورة القديم عن تذمرهم من عدم انتشار دوريات أمن الطرق بعد موجة الغبار الكثيفة التي تعرضت لها منطقة حائل عصر اليوم، وأدت إلى إعاقة الرؤية على الطرق الرئيسة من وإلى حائل. وأكد بعض سالكي الطرق أن وجود دوريات أمن الطرق، خاصة على الطرق التي تكون مغطاة بالأتربة، التي تتسبب بحوادث فجائية، يُعتبر إحدى أهم وسائل السلامة هذا اليوم.