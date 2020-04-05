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"هدف" يودع 446 مليون ريال في حسابات مستفيدي إعانة الباحثين عن عمل

قال: عدد من الْتحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص لشهر مارس بلغ 6.770

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر مارس 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "إعانة البحث عن عمل" بلغ 156.449 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "إعانة صعوبة الحصول على عمل" 137.893 مستفيدًا ومستفيدةً.

وبيّن أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل" لشهر مارس، بلغ 6.770 مستفيدًا ومستفيدةً منهم 4.136 إناثًا و2.634 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج إعانة البحث عن عمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يودع 446 مليون ريال في حسابات مستفيدي إعانة الباحثين عن عمل
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر مارس 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "إعانة البحث عن عمل" بلغ 156.449 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "إعانة صعوبة الحصول على عمل" 137.893 مستفيدًا ومستفيدةً.

وبيّن أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل" لشهر مارس، بلغ 6.770 مستفيدًا ومستفيدةً منهم 4.136 إناثًا و2.634 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:42 PM

"هدف" يودع 446 مليون ريال في حسابات مستفيدي إعانة الباحثين عن عمل

قال: عدد من الْتحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص لشهر مارس بلغ 6.770

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر مارس 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "إعانة البحث عن عمل" بلغ 156.449 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "إعانة صعوبة الحصول على عمل" 137.893 مستفيدًا ومستفيدةً.

وبيّن أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل" لشهر مارس، بلغ 6.770 مستفيدًا ومستفيدةً منهم 4.136 إناثًا و2.634 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "إعانة البحث عن عمل"، و"إعانة صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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