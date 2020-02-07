النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عملية قفز ناجحة تكتب الحياة لقائد مقاتلة باكستانية تحطمت جوًا

كانت في طلعة تدريب روتينية بـ"شوركوت" وتعرضت لعطل فني

أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم، عن تحطم إحدى مقاتلاتها؛ إثر تعرضها لعطل فني.


وأفادت الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية، في بيان، أن طائرة من طراز "ميراج" كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، وتحطمت في منطقة "شوركوت" بإقليم البنجاب شرق باكستان؛ إثر تعرضها لعطل فني، وتمكن قائدها من النجاة بتنفيذ عملية قفز مظلي ناجحة.

وأضاف البيان، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

باكستان القوات الجوية الباكستانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عملية قفز ناجحة تكتب الحياة لقائد مقاتلة باكستانية تحطمت جوًا
سبق

أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم، عن تحطم إحدى مقاتلاتها؛ إثر تعرضها لعطل فني.


وأفادت الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية، في بيان، أن طائرة من طراز "ميراج" كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، وتحطمت في منطقة "شوركوت" بإقليم البنجاب شرق باكستان؛ إثر تعرضها لعطل فني، وتمكن قائدها من النجاة بتنفيذ عملية قفز مظلي ناجحة.

وأضاف البيان، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
06:22 PM

عملية قفز ناجحة تكتب الحياة لقائد مقاتلة باكستانية تحطمت جوًا

كانت في طلعة تدريب روتينية بـ"شوركوت" وتعرضت لعطل فني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
0
1,246

أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم، عن تحطم إحدى مقاتلاتها؛ إثر تعرضها لعطل فني.


وأفادت الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية، في بيان، أن طائرة من طراز "ميراج" كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، وتحطمت في منطقة "شوركوت" بإقليم البنجاب شرق باكستان؛ إثر تعرضها لعطل فني، وتمكن قائدها من النجاة بتنفيذ عملية قفز مظلي ناجحة.

وأضاف البيان، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,530

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة