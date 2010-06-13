العثور على "طفل حمدانية جدة" متوفى قُرب منزله.. والأمن يفتح تحقيقًا

من معاناته مع مرض التوحد والخروج صباح أمس إلى التحفظ على الجثة

عثر فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، على الطفل مشاري السقاف البالغ من العمر 7 سنوات، قبل لحظات، وهو متوفى، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الجثة وفتحت ملف التحقيق في القضية.

يُذكر أن الطفل المتوفى يعاني من مرض التوحد، ولا يتكلم ولا يفهم، وكان قد خرج من منزل أسرته بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس؛ ليعثر عليه قبل قليل أحد أعضاء فريق "ساعد" على مقربة من منزل الأسرة وقد فارق الحياة.