فايز المالكي.. عندما تُستخدم الشهرة لخدمة المجتمع

لاحظ الجميع خلال الفترة الماضية تزايد مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، وهي المخالفات التي تعاملت معها الجهات المعنية بحزم كبير، تمثَّل في ضَبْط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مخالفات المشاهير قوبلت كذلك بموجة من الاستهجان من قِبل المواطنين والمقيمين الذين طالبوا بمحاسبة هؤلاء المخالفين.

في الجانب الآخر برز الجانب المضيء للمشاهير الإيجابيين، الذين استغلوا شهرتهم لتقديم المواد الإيجابية، وخدمة المجتمع.. وفي مقدمة هؤلاء الإيجابيين يأتي الفنان فايز المالكي، الذي يُطلَق عليه لقب سفير الإنسانية، واختير سفيرًا للكثير من الجمعيات الخيرية.

وأثبت "المالكي" خلال الفترة الماضية للجميع استخدامه شهرته ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع، سواء بالسعي لمساعدة الحالات الإنسانية والمرضية، أو تقديم رسائل توعوية ووطنية، بشكل فرض على الكثيرين احترامه، وزاد من متابعيه؛ إذ يحظى بنحو 7 ملايين متابع في "تويتر"، و4 ملايين في الإنستقرام، فيما تجاوز عدد متابعيه في برنامج سناب شات 9 ملايين.

وتشرَّف "المالكي" مؤخرًا بتكريم من خادم الحرمين الشريفين للأعمال الإنسانية الدولية التي قام بها، وذلك بمركز الملك سلمان. وسلَّم التكريم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض.

ويُعتبر المالكي صاحب تأثير قوي؛ إذ كان له مساهمات في حملات رسمية للتبرع، من ضمنها حملات قام بها لجمعية تراحم، وأخرى لحملة "فرجت" التي تفاعلت معها البنوك المحلية.

يُشار إلى أن "المالكي" شارك في 27 حالة إغاثة دولية، ويحظى بعضوية أكثر من 21 جمعية خيرية، وسفير لمنظمات أممية دولية.