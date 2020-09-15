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"ترامب" مستعد لبيع دول بالشرق الأوسط أنظمة تسلح حصلت عليها إسرائيل

لفت إلى أنه سيصب في صالح سوق العمل الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة، التي حصلت عليها إسرائيل، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في صالح الولايات المتحدة وسوق العمل الأمريكية.

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قبل مراسم تقام في البيت الأبيض اليوم لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات ثم البحرين: "إنها بلدان غنية جدًا في معظمها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رغبة الإمارات في شراء مقاتلات "إف 35".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" مستعد لبيع دول بالشرق الأوسط أنظمة تسلح حصلت عليها إسرائيل
سبق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة، التي حصلت عليها إسرائيل، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في صالح الولايات المتحدة وسوق العمل الأمريكية.

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قبل مراسم تقام في البيت الأبيض اليوم لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات ثم البحرين: "إنها بلدان غنية جدًا في معظمها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رغبة الإمارات في شراء مقاتلات "إف 35".

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:15 PM

"ترامب" مستعد لبيع دول بالشرق الأوسط أنظمة تسلح حصلت عليها إسرائيل

لفت إلى أنه سيصب في صالح سوق العمل الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة، التي حصلت عليها إسرائيل، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في صالح الولايات المتحدة وسوق العمل الأمريكية.

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قبل مراسم تقام في البيت الأبيض اليوم لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات ثم البحرين: "إنها بلدان غنية جدًا في معظمها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رغبة الإمارات في شراء مقاتلات "إف 35".

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