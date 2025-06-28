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خرج صباحًا ولم يعد .. اختفاء "المالكي" من منزل أسرته بأضم منذ 8 أيام

يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يعاني اعتلالات نفسية

ناشدت أسرة "ثامر بن راجح المالكي" البالغ من العمر 15 عامًا، والذي توارى عن الأنظار قبل ثمانية أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثرًا حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال أحد أقرباء المفقود، في استغاثة تَلَقّتها "سبق": "خرج ثامر البالغ من العمر 15 عامًا من منزل أسرته بقرية النعيمات الواقعة بين محافظة أضم ومركز الجائزة، صباح الأربعاء الماضي، دون معرفة وجهته؛ حيث لم يعد إلى المنزل حتى الآن، ولا يعاني اعتلالات نفسية.

وأضاف: تقدمنا ببلاغ إلى شرطة محافظة أضم، ولم نترك مكانًا إلا وبحثنا عنه فيه؛ غير أننا لم نجد له أثرًا.

وناشدت أسرة "المالكي" قراء "سبق" وكل من يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل معهم على الرقمين التاليين: (0560029274 - 0566636952).

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خرج صباحًا ولم يعد .. اختفاء "المالكي" من منزل أسرته بأضم منذ 8 أيام
سبق

ناشدت أسرة "ثامر بن راجح المالكي" البالغ من العمر 15 عامًا، والذي توارى عن الأنظار قبل ثمانية أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثرًا حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال أحد أقرباء المفقود، في استغاثة تَلَقّتها "سبق": "خرج ثامر البالغ من العمر 15 عامًا من منزل أسرته بقرية النعيمات الواقعة بين محافظة أضم ومركز الجائزة، صباح الأربعاء الماضي، دون معرفة وجهته؛ حيث لم يعد إلى المنزل حتى الآن، ولا يعاني اعتلالات نفسية.

وأضاف: تقدمنا ببلاغ إلى شرطة محافظة أضم، ولم نترك مكانًا إلا وبحثنا عنه فيه؛ غير أننا لم نجد له أثرًا.

وناشدت أسرة "المالكي" قراء "سبق" وكل من يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل معهم على الرقمين التاليين: (0560029274 - 0566636952).

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:16 AM

خرج صباحًا ولم يعد .. اختفاء "المالكي" من منزل أسرته بأضم منذ 8 أيام

يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يعاني اعتلالات نفسية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
11,385

ناشدت أسرة "ثامر بن راجح المالكي" البالغ من العمر 15 عامًا، والذي توارى عن الأنظار قبل ثمانية أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثرًا حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال أحد أقرباء المفقود، في استغاثة تَلَقّتها "سبق": "خرج ثامر البالغ من العمر 15 عامًا من منزل أسرته بقرية النعيمات الواقعة بين محافظة أضم ومركز الجائزة، صباح الأربعاء الماضي، دون معرفة وجهته؛ حيث لم يعد إلى المنزل حتى الآن، ولا يعاني اعتلالات نفسية.

وأضاف: تقدمنا ببلاغ إلى شرطة محافظة أضم، ولم نترك مكانًا إلا وبحثنا عنه فيه؛ غير أننا لم نجد له أثرًا.

وناشدت أسرة "المالكي" قراء "سبق" وكل من يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل معهم على الرقمين التاليين: (0560029274 - 0566636952).

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