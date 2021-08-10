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"سبق" توضّح حقيقة إعلان أرامكو عن وظائف شاغرة للجنسين

بعد تداول عدة أخبار بمواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي

تابعت "سبق" خلال الأيام الماضية، ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، عن توفير وظائف للجنسين حديثي التخرج في شركة أرامكو السعودية، ولم تجد إعلانًا رسميًّا من الشركة في موقعها الإلكتروني أو حساباتها في منصات التواصل.

وكانت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت شائعات وأخبارًا مغلوطة عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للعام (2021م) في شركة أرامكو السعودية من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج، والآخر للمرشحين ذوي الخبرة).

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"سبق" توضّح حقيقة إعلان أرامكو عن وظائف شاغرة للجنسين
سبق

تابعت "سبق" خلال الأيام الماضية، ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، عن توفير وظائف للجنسين حديثي التخرج في شركة أرامكو السعودية، ولم تجد إعلانًا رسميًّا من الشركة في موقعها الإلكتروني أو حساباتها في منصات التواصل.

وكانت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت شائعات وأخبارًا مغلوطة عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للعام (2021م) في شركة أرامكو السعودية من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج، والآخر للمرشحين ذوي الخبرة).

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:36 AM

"سبق" توضّح حقيقة إعلان أرامكو عن وظائف شاغرة للجنسين

بعد تداول عدة أخبار بمواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,118

تابعت "سبق" خلال الأيام الماضية، ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، عن توفير وظائف للجنسين حديثي التخرج في شركة أرامكو السعودية، ولم تجد إعلانًا رسميًّا من الشركة في موقعها الإلكتروني أو حساباتها في منصات التواصل.

وكانت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت شائعات وأخبارًا مغلوطة عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للعام (2021م) في شركة أرامكو السعودية من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج، والآخر للمرشحين ذوي الخبرة).

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