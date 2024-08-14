النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

شركة لاستثمار أراضي حائل وتطوير أحيائها وبرنامجان للرصد والحوكمة

ناقش ملفه أمير المنطقة وأمينها في اجتماع تناول مشاريع عدة ورؤى متعددة

نجحت أمانة منطقة حائل، في إنشاء شركة حائل للتنمية والتطوير العمراني التي تهدف إلى استثمار الأراضي العائدة للأمانة وتطوير الأحياء القديمة بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون بذلك ذراعًا استثماريًا لأمانة المنطقة.

وقد ناقش الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ملف الشركة مع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راسفي خلال اجتماع لهما أمس بالإمارة.

يُذكر أن مناقشة أمير المنطقة مع "أبو راس" ضمت مشاريع ورؤى متعددة ستسهم بتطوير مدينة حائل، أولاً ثم باقي محافظات المنطقة.

وعلمت "سبق" أن أمين منطقة حائل سعى لبلورة تلك الأفكار والمشاريع رغم ما واجهه من صعوبات ومعوقات كادت أن تقف بوجه بعض تلك المشاريع؛ إلا أن مساندة أمير المنطقة ونائبه ساهمت بعد الله في تخطي تلك الصعوبات.

"سبق" تستعرض بعض المشاريع التي ناقشها أمير المنطقة مع الأمين، والتي تمثلت في تطوير ثلاثة شوارع بمدينة حائل، لتكون نموذجًا لتحسين المنظور البصري ورفع جودة الحياة بالمدينة، كما استعرضا التصاميم المقترحة لتطوير الجزر بتقاطع كوبري المطار.

فيما تم مناقشة موقع الأرض البديلة المقترح تعويضها لمستوصف قوى الأمن عن الجزء المراد اقتطاعه لصالح تطوير وتحسين منتزه المغواة غرب حائل.

واستعرض الأمير مع الأمين مراحل سير مشروع إنشاء جسر السويفلة على وادي الأديرع ومشروع إنشاء قناة وادي عقدة، وتم استعراض العوائق التي تتعارض مع أجزاء من تلك المشاريع والحلول المقترحة لمعالجتها.

من جهته، دشن أمير حائل، خلال الاجتماع، برنامج "حائل تزدهر" و"نظام التعديات الإلكتروني".

ويهدف برنامج "حائل تزدهر" إلى تسهيل حوكمة رصد المشوهات البصرية التابعة للجهات الخدمية من خلال إشعار تلك الجهات إلكترونياً لمعالجتها مما يسهم في تحسين المنظور البصري.

ويهدف نظام "التعديات الإلكتروني" إلى أتمتة وحوكمة إجراءات التعديات ابتداءً من تسجيل التعدي إلى الإزالة؛ وذلك لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

أمانة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة لاستثمار أراضي حائل وتطوير أحيائها وبرنامجان للرصد والحوكمة
سبق

نجحت أمانة منطقة حائل، في إنشاء شركة حائل للتنمية والتطوير العمراني التي تهدف إلى استثمار الأراضي العائدة للأمانة وتطوير الأحياء القديمة بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون بذلك ذراعًا استثماريًا لأمانة المنطقة.

وقد ناقش الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ملف الشركة مع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راسفي خلال اجتماع لهما أمس بالإمارة.

يُذكر أن مناقشة أمير المنطقة مع "أبو راس" ضمت مشاريع ورؤى متعددة ستسهم بتطوير مدينة حائل، أولاً ثم باقي محافظات المنطقة.

وعلمت "سبق" أن أمين منطقة حائل سعى لبلورة تلك الأفكار والمشاريع رغم ما واجهه من صعوبات ومعوقات كادت أن تقف بوجه بعض تلك المشاريع؛ إلا أن مساندة أمير المنطقة ونائبه ساهمت بعد الله في تخطي تلك الصعوبات.

"سبق" تستعرض بعض المشاريع التي ناقشها أمير المنطقة مع الأمين، والتي تمثلت في تطوير ثلاثة شوارع بمدينة حائل، لتكون نموذجًا لتحسين المنظور البصري ورفع جودة الحياة بالمدينة، كما استعرضا التصاميم المقترحة لتطوير الجزر بتقاطع كوبري المطار.

فيما تم مناقشة موقع الأرض البديلة المقترح تعويضها لمستوصف قوى الأمن عن الجزء المراد اقتطاعه لصالح تطوير وتحسين منتزه المغواة غرب حائل.

واستعرض الأمير مع الأمين مراحل سير مشروع إنشاء جسر السويفلة على وادي الأديرع ومشروع إنشاء قناة وادي عقدة، وتم استعراض العوائق التي تتعارض مع أجزاء من تلك المشاريع والحلول المقترحة لمعالجتها.

من جهته، دشن أمير حائل، خلال الاجتماع، برنامج "حائل تزدهر" و"نظام التعديات الإلكتروني".

ويهدف برنامج "حائل تزدهر" إلى تسهيل حوكمة رصد المشوهات البصرية التابعة للجهات الخدمية من خلال إشعار تلك الجهات إلكترونياً لمعالجتها مما يسهم في تحسين المنظور البصري.

ويهدف نظام "التعديات الإلكتروني" إلى أتمتة وحوكمة إجراءات التعديات ابتداءً من تسجيل التعدي إلى الإزالة؛ وذلك لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
04:51 PM

شركة لاستثمار أراضي حائل وتطوير أحيائها وبرنامجان للرصد والحوكمة

ناقش ملفه أمير المنطقة وأمينها في اجتماع تناول مشاريع عدة ورؤى متعددة

A A A
خالد السليمي - حائل
6
489

نجحت أمانة منطقة حائل، في إنشاء شركة حائل للتنمية والتطوير العمراني التي تهدف إلى استثمار الأراضي العائدة للأمانة وتطوير الأحياء القديمة بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون بذلك ذراعًا استثماريًا لأمانة المنطقة.

وقد ناقش الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ملف الشركة مع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راسفي خلال اجتماع لهما أمس بالإمارة.

يُذكر أن مناقشة أمير المنطقة مع "أبو راس" ضمت مشاريع ورؤى متعددة ستسهم بتطوير مدينة حائل، أولاً ثم باقي محافظات المنطقة.

وعلمت "سبق" أن أمين منطقة حائل سعى لبلورة تلك الأفكار والمشاريع رغم ما واجهه من صعوبات ومعوقات كادت أن تقف بوجه بعض تلك المشاريع؛ إلا أن مساندة أمير المنطقة ونائبه ساهمت بعد الله في تخطي تلك الصعوبات.

"سبق" تستعرض بعض المشاريع التي ناقشها أمير المنطقة مع الأمين، والتي تمثلت في تطوير ثلاثة شوارع بمدينة حائل، لتكون نموذجًا لتحسين المنظور البصري ورفع جودة الحياة بالمدينة، كما استعرضا التصاميم المقترحة لتطوير الجزر بتقاطع كوبري المطار.

فيما تم مناقشة موقع الأرض البديلة المقترح تعويضها لمستوصف قوى الأمن عن الجزء المراد اقتطاعه لصالح تطوير وتحسين منتزه المغواة غرب حائل.

واستعرض الأمير مع الأمين مراحل سير مشروع إنشاء جسر السويفلة على وادي الأديرع ومشروع إنشاء قناة وادي عقدة، وتم استعراض العوائق التي تتعارض مع أجزاء من تلك المشاريع والحلول المقترحة لمعالجتها.

من جهته، دشن أمير حائل، خلال الاجتماع، برنامج "حائل تزدهر" و"نظام التعديات الإلكتروني".

ويهدف برنامج "حائل تزدهر" إلى تسهيل حوكمة رصد المشوهات البصرية التابعة للجهات الخدمية من خلال إشعار تلك الجهات إلكترونياً لمعالجتها مما يسهم في تحسين المنظور البصري.

ويهدف نظام "التعديات الإلكتروني" إلى أتمتة وحوكمة إجراءات التعديات ابتداءً من تسجيل التعدي إلى الإزالة؛ وذلك لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,648

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة