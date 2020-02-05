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عرقلة "الغنوشي" لتشكيل الحكومة تُنذر بدخول تونس نفقًا مسدودًا

هدّد بعدم منحها الثقة.. وانتقد الرئيس علنًا

هدد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم (الأربعاء)، بأن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.

وفي أول انتقاد علني للرئيس قيس سعيد، اعتبر "الغنوشي" في حوار بثّه راديو موزاييك إف إم المحلي؛ أن اختيار الرئيس لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة لم يكن الأفضل.

ووفقًا لـ"رويترز": من شأن تصريحات "الغنوشي" أن تعرقل جهود تشكيل الحكومة التي قد تلقى نفس مصير حكومة الحبيب الجملي، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الشهر الماضي.

وكان "الفخفاخ" قد أعلن أنه سيشكل ائتلافًا متجانسًا مع قيم الثورة، وأنه لا يرى أحزابًا أخرى من بينها قلب تونس، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.

وإذا فشل "الفخفاخ" في نيل الثقة في البرلمان هذا الشهر، من الممكن أن يحلّ رئيس البلاد البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكّرة؛ مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وذكر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أن إجراء انتخابات مبكّرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد، وهو ما يعني دخول تونس نفقًا مسدودًا.


ويطالب حزب النهضة الذي يقوده "الغنوشي" بتشكيل حكومة وحدة تضمّ كل الأحزاب؛ ومن بينها قلب تونس.

تونس رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

الرئيسية/ أخبار العالم

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عرقلة "الغنوشي" لتشكيل الحكومة تُنذر بدخول تونس نفقًا مسدودًا
سبق

هدد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم (الأربعاء)، بأن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.

وفي أول انتقاد علني للرئيس قيس سعيد، اعتبر "الغنوشي" في حوار بثّه راديو موزاييك إف إم المحلي؛ أن اختيار الرئيس لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة لم يكن الأفضل.

ووفقًا لـ"رويترز": من شأن تصريحات "الغنوشي" أن تعرقل جهود تشكيل الحكومة التي قد تلقى نفس مصير حكومة الحبيب الجملي، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الشهر الماضي.

وكان "الفخفاخ" قد أعلن أنه سيشكل ائتلافًا متجانسًا مع قيم الثورة، وأنه لا يرى أحزابًا أخرى من بينها قلب تونس، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.

وإذا فشل "الفخفاخ" في نيل الثقة في البرلمان هذا الشهر، من الممكن أن يحلّ رئيس البلاد البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكّرة؛ مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وذكر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أن إجراء انتخابات مبكّرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد، وهو ما يعني دخول تونس نفقًا مسدودًا.


ويطالب حزب النهضة الذي يقوده "الغنوشي" بتشكيل حكومة وحدة تضمّ كل الأحزاب؛ ومن بينها قلب تونس.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

عرقلة "الغنوشي" لتشكيل الحكومة تُنذر بدخول تونس نفقًا مسدودًا

هدّد بعدم منحها الثقة.. وانتقد الرئيس علنًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم (الأربعاء)، بأن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.

وفي أول انتقاد علني للرئيس قيس سعيد، اعتبر "الغنوشي" في حوار بثّه راديو موزاييك إف إم المحلي؛ أن اختيار الرئيس لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة لم يكن الأفضل.

ووفقًا لـ"رويترز": من شأن تصريحات "الغنوشي" أن تعرقل جهود تشكيل الحكومة التي قد تلقى نفس مصير حكومة الحبيب الجملي، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الشهر الماضي.

وكان "الفخفاخ" قد أعلن أنه سيشكل ائتلافًا متجانسًا مع قيم الثورة، وأنه لا يرى أحزابًا أخرى من بينها قلب تونس، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.

وإذا فشل "الفخفاخ" في نيل الثقة في البرلمان هذا الشهر، من الممكن أن يحلّ رئيس البلاد البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكّرة؛ مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وذكر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أن إجراء انتخابات مبكّرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد، وهو ما يعني دخول تونس نفقًا مسدودًا.


ويطالب حزب النهضة الذي يقوده "الغنوشي" بتشكيل حكومة وحدة تضمّ كل الأحزاب؛ ومن بينها قلب تونس.

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