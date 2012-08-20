تمت ترقية سعيد بن راكان آل راكان من رتبة "عقيد" إلى "عميد" بالحرس الوطني، وتلقى "آل راكان" التبريكات بهذه المناسبة.
"سعيد بن راكان" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني
تمت ترقية سعيد بن راكان آل راكان من رتبة "عقيد" إلى "عميد" بالحرس الوطني، وتلقى "آل راكان" التبريكات بهذه المناسبة.
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"سعيد بن راكان" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطنيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-20
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
05:05 PM
"سعيد بن راكان" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني
تمت ترقية سعيد بن راكان آل راكان من رتبة "عقيد" إلى "عميد" بالحرس الوطني، وتلقى "آل راكان" التبريكات بهذه المناسبة.
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