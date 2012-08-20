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"سعيد بن راكان" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني

تمت ترقية سعيد بن راكان آل راكان من رتبة "عقيد" إلى "عميد" بالحرس الوطني، وتلقى "آل راكان" التبريكات بهذه المناسبة.

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"سعيد بن راكان" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني
سبق

تمت ترقية سعيد بن راكان آل راكان من رتبة "عقيد" إلى "عميد" بالحرس الوطني، وتلقى "آل راكان" التبريكات بهذه المناسبة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
05:05 PM

"سعيد بن راكان" إلى رتبة "عميد" بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمت ترقية سعيد بن راكان آل راكان من رتبة "عقيد" إلى "عميد" بالحرس الوطني، وتلقى "آل راكان" التبريكات بهذه المناسبة.

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