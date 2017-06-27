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النصر يقترب من مخالصة الكوري "كيم".. بنظام الإعارة

أشارت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر، اقتربت إلى اتفاق مع محترف الفريق الكروي الأول الكوري "كيم" من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه، بعد تعرض اللاعب للإصابة في ديسمبر 2020.

وبات الكوري "كيم" قريبًا من العودة إلى ناديه السابق جيونبوك الكوري، بنظام الإعارة.

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النصر يقترب من مخالصة الكوري "كيم".. بنظام الإعارة
سبق

أشارت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر، اقتربت إلى اتفاق مع محترف الفريق الكروي الأول الكوري "كيم" من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه، بعد تعرض اللاعب للإصابة في ديسمبر 2020.

وبات الكوري "كيم" قريبًا من العودة إلى ناديه السابق جيونبوك الكوري، بنظام الإعارة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
07:07 PM

النصر يقترب من مخالصة الكوري "كيم".. بنظام الإعارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر، اقتربت إلى اتفاق مع محترف الفريق الكروي الأول الكوري "كيم" من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه، بعد تعرض اللاعب للإصابة في ديسمبر 2020.

وبات الكوري "كيم" قريبًا من العودة إلى ناديه السابق جيونبوك الكوري، بنظام الإعارة.

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