"عيسى الحربين" يثير الجدل.. نادي "بيراي" يملك بطولات أفضل من اللي بالي بالك!

أثار المعلق السعودي عيسى الحربين الجدل بين الجماهير الرياضية أثناء تعليقه على مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي بطل تاهيتي "بطولة كأس العالم للأندية".



وقال الحربين: إن بطل تاهيتي يملك في جعبته 22 لقبًا، وإنه أفضل من "اللي بالي بالك"، بحسب ما ذكر.



وخمّنت الجماهير عن النادي المقصود إن كان يقصد الهلال؛ كونه المشارك في المسابقة، أو النصر المنافس التقليدي.



ويلتقي الهلال مع الفائز من المباراة التي جمعت الجزيرة وبيراي بطل تاهيتي؛ حيث انتهى شوط المباراة الأول بفوز الجزيرة بثلاثية نظيفة.