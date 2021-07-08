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"الإسباني "راموس" ينضم لباريس سان جيرمان حتى 2023

يرتدي رقم قميصه التقليدي "4"

تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، رسميًا مع قائد ريال مدريد السابق، المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس.
وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرخيو راموس إلى صفوفه".

وأضاف: "المدافع الإسباني وقع عقدًا لمدة عامين، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

وانضم راموس لصفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وسيرتدي رقم قميصه التقليدي "4".

وأصبح راموس البالغ عمره 35 عامًا، ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الإسباني "راموس" ينضم لباريس سان جيرمان حتى 2023
سبق

تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، رسميًا مع قائد ريال مدريد السابق، المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس.
وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرخيو راموس إلى صفوفه".

وأضاف: "المدافع الإسباني وقع عقدًا لمدة عامين، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

وانضم راموس لصفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وسيرتدي رقم قميصه التقليدي "4".

وأصبح راموس البالغ عمره 35 عامًا، ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
05:47 PM

"الإسباني "راموس" ينضم لباريس سان جيرمان حتى 2023

يرتدي رقم قميصه التقليدي "4"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، رسميًا مع قائد ريال مدريد السابق، المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس.
وقال النادي الباريسي على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام سيرخيو راموس إلى صفوفه".

وأضاف: "المدافع الإسباني وقع عقدًا لمدة عامين، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

وانضم راموس لصفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وسيرتدي رقم قميصه التقليدي "4".

وأصبح راموس البالغ عمره 35 عامًا، ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

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