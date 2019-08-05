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مدير تعليم المدينة يتفقد تجهيزات  65 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة

"العبد الكريم": جميع المدارس ستكون في كامل جاهزيتها مع بداية الدراسة

تفقد مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم صباح اليوم الاثنين عددًا من مدارس الطفولة المبكرة والبالغ عددها "65" مدرسة بعدد "170" فصلاً لتطبيق الطفولة المبكرة كمرحلة أولى بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

واطمأن "العبدالكريم" على استكمال كل متطلبات المدارس من التجهيزات الفنية ووسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية التي تم اختيارها لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد مع متابعة إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لمعلمات هذه المرحلة.

يُشار إلى أن وزارة التعليم تهدف من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن (4 – 6) سنوات للاندماج في التعليم العام واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته إلى جانب تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة للطفولة المبكرة من خلال توفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال لتلبية احتياجات القبول في المرحلة مع تطوير برامج وأدوات القياس تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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مدير تعليم المدينة يتفقد تجهيزات  65 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة
سبق

تفقد مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم صباح اليوم الاثنين عددًا من مدارس الطفولة المبكرة والبالغ عددها "65" مدرسة بعدد "170" فصلاً لتطبيق الطفولة المبكرة كمرحلة أولى بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

واطمأن "العبدالكريم" على استكمال كل متطلبات المدارس من التجهيزات الفنية ووسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية التي تم اختيارها لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد مع متابعة إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لمعلمات هذه المرحلة.

يُشار إلى أن وزارة التعليم تهدف من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن (4 – 6) سنوات للاندماج في التعليم العام واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته إلى جانب تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة للطفولة المبكرة من خلال توفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال لتلبية احتياجات القبول في المرحلة مع تطوير برامج وأدوات القياس تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:23 PM

مدير تعليم المدينة يتفقد تجهيزات  65 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة

"العبد الكريم": جميع المدارس ستكون في كامل جاهزيتها مع بداية الدراسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تفقد مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم صباح اليوم الاثنين عددًا من مدارس الطفولة المبكرة والبالغ عددها "65" مدرسة بعدد "170" فصلاً لتطبيق الطفولة المبكرة كمرحلة أولى بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

واطمأن "العبدالكريم" على استكمال كل متطلبات المدارس من التجهيزات الفنية ووسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية التي تم اختيارها لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد مع متابعة إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لمعلمات هذه المرحلة.

يُشار إلى أن وزارة التعليم تهدف من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن (4 – 6) سنوات للاندماج في التعليم العام واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته إلى جانب تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة للطفولة المبكرة من خلال توفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال لتلبية احتياجات القبول في المرحلة مع تطوير برامج وأدوات القياس تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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