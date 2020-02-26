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تكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي

كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في نسختها الثانية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي زيدان، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ورئيس منظمة العمل العربية فايز المطيري.

ونقل المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد خلال حفل التكريم تحيات رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للحضور، مؤكداً على التعاون الوثيق بين المؤسسة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال في كلمته: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تولي اهتماماً خاصاً بدعم العلم والإبداع وكل ما له علاقة بالمعرفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدر المساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.

من جانبه، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، على أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد ودورها في دعم الكتاب العربي والمؤلفين العرب، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكتاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات.

والمؤلفون الفائزون هم: الدكتورة سعاد زايد العريمي من الإمارات عن كتاب "دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء"، والدكتور عثمان محمد عثمان من مصر عن كتاب "التنمية العادلة: النمو الاقتصادي – توزيع الدخل – مشكلة الفقر"، وسعد محيو من لبنان بعنوان "الخروج من جهنم: انتفاضة وعي بيئي كوني جديد أو الانقراض".

وتم أيضاً تكريم دور النشر الفائزة وهي: روابط للنشر وتقنية المعلومات من مصر، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من الإمارات، ومركز دراسات الوحدة العربية من لبنان.

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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تكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي
سبق

كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في نسختها الثانية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي زيدان، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ورئيس منظمة العمل العربية فايز المطيري.

ونقل المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد خلال حفل التكريم تحيات رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للحضور، مؤكداً على التعاون الوثيق بين المؤسسة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال في كلمته: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تولي اهتماماً خاصاً بدعم العلم والإبداع وكل ما له علاقة بالمعرفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدر المساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.

من جانبه، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، على أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد ودورها في دعم الكتاب العربي والمؤلفين العرب، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكتاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات.

والمؤلفون الفائزون هم: الدكتورة سعاد زايد العريمي من الإمارات عن كتاب "دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء"، والدكتور عثمان محمد عثمان من مصر عن كتاب "التنمية العادلة: النمو الاقتصادي – توزيع الدخل – مشكلة الفقر"، وسعد محيو من لبنان بعنوان "الخروج من جهنم: انتفاضة وعي بيئي كوني جديد أو الانقراض".

وتم أيضاً تكريم دور النشر الفائزة وهي: روابط للنشر وتقنية المعلومات من مصر، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من الإمارات، ومركز دراسات الوحدة العربية من لبنان.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:08 PM

تكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في نسختها الثانية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية زيدان علي زيدان، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ورئيس منظمة العمل العربية فايز المطيري.

ونقل المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد خلال حفل التكريم تحيات رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للحضور، مؤكداً على التعاون الوثيق بين المؤسسة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال في كلمته: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تولي اهتماماً خاصاً بدعم العلم والإبداع وكل ما له علاقة بالمعرفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدر المساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.

من جانبه، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، على أهمية جائزة الأمير محمد بن فهد ودورها في دعم الكتاب العربي والمؤلفين العرب، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكتاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات.

والمؤلفون الفائزون هم: الدكتورة سعاد زايد العريمي من الإمارات عن كتاب "دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء"، والدكتور عثمان محمد عثمان من مصر عن كتاب "التنمية العادلة: النمو الاقتصادي – توزيع الدخل – مشكلة الفقر"، وسعد محيو من لبنان بعنوان "الخروج من جهنم: انتفاضة وعي بيئي كوني جديد أو الانقراض".

وتم أيضاً تكريم دور النشر الفائزة وهي: روابط للنشر وتقنية المعلومات من مصر، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من الإمارات، ومركز دراسات الوحدة العربية من لبنان.

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