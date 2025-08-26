النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بشكل فعلي.. الورش تودّع "كعكية مكة" إلى مشروع مدينة السيارات

أمانة العاصمة المقدّسة تحدد مدة أقصاها 30 ذي الحجة الجاري

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب أنشطة السيارات بمنطقة الكعكية، بالانتقال إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة.

وقالت الأمانة: ‏إلحاقاً للقرار السابق بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب ‎مكة المكرمة خلال مدة أقصاها 30 / 12 / 1440هـ؛ ولهذا تأمل من الجميع التعاون والتقيد بذلك.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أكدت في تصريح لـ"سبق" أن مهلة إغلاق ونقل ورش حي الكعكية، تم تمديدها إلى ما بعد موسم حج هذا العام؛ بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، في الثلاثين من شعبان الماضي.

جاء ذلك في رد تلقّته "سبق" بعد شكاوى عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وما اتهموه الأمانة من تكبدهم الخسائر؛ بسبب عدم إغلاق الموقع القديم الواقع في حي الكعكية.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة حينها، في ردّها على استفسار المستثمرين في المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، وعن تساؤلهم عن موعد إغلاق الورش الواقعة في حي الكعكية، والتي أعلنت الأمانة سابقاً أنها ستقوم بإغلاقها في تاريخ 30 شعبان الماضي بعد إعطائهم مهلة شهرين: إن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية.

وقد وجّه الأمين بتمديد مهلة النقل إلى بعد موسم الحج؛ لسريان عقود المستثمرين الإيجارية مع التأكيد على بلدية الشوقية الفرعية بعدم تجديد أي رخصة ومتابعة تنفيذ النقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بشكل فعلي.. الورش تودّع "كعكية مكة" إلى مشروع مدينة السيارات
سبق

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب أنشطة السيارات بمنطقة الكعكية، بالانتقال إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة.

وقالت الأمانة: ‏إلحاقاً للقرار السابق بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب ‎مكة المكرمة خلال مدة أقصاها 30 / 12 / 1440هـ؛ ولهذا تأمل من الجميع التعاون والتقيد بذلك.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أكدت في تصريح لـ"سبق" أن مهلة إغلاق ونقل ورش حي الكعكية، تم تمديدها إلى ما بعد موسم حج هذا العام؛ بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، في الثلاثين من شعبان الماضي.

جاء ذلك في رد تلقّته "سبق" بعد شكاوى عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وما اتهموه الأمانة من تكبدهم الخسائر؛ بسبب عدم إغلاق الموقع القديم الواقع في حي الكعكية.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة حينها، في ردّها على استفسار المستثمرين في المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، وعن تساؤلهم عن موعد إغلاق الورش الواقعة في حي الكعكية، والتي أعلنت الأمانة سابقاً أنها ستقوم بإغلاقها في تاريخ 30 شعبان الماضي بعد إعطائهم مهلة شهرين: إن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية.

وقد وجّه الأمين بتمديد مهلة النقل إلى بعد موسم الحج؛ لسريان عقود المستثمرين الإيجارية مع التأكيد على بلدية الشوقية الفرعية بعدم تجديد أي رخصة ومتابعة تنفيذ النقل.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:50 PM

بشكل فعلي.. الورش تودّع "كعكية مكة" إلى مشروع مدينة السيارات

أمانة العاصمة المقدّسة تحدد مدة أقصاها 30 ذي الحجة الجاري

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,912

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب أنشطة السيارات بمنطقة الكعكية، بالانتقال إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة.

وقالت الأمانة: ‏إلحاقاً للقرار السابق بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب ‎مكة المكرمة خلال مدة أقصاها 30 / 12 / 1440هـ؛ ولهذا تأمل من الجميع التعاون والتقيد بذلك.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أكدت في تصريح لـ"سبق" أن مهلة إغلاق ونقل ورش حي الكعكية، تم تمديدها إلى ما بعد موسم حج هذا العام؛ بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، في الثلاثين من شعبان الماضي.

جاء ذلك في رد تلقّته "سبق" بعد شكاوى عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وما اتهموه الأمانة من تكبدهم الخسائر؛ بسبب عدم إغلاق الموقع القديم الواقع في حي الكعكية.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة حينها، في ردّها على استفسار المستثمرين في المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، وعن تساؤلهم عن موعد إغلاق الورش الواقعة في حي الكعكية، والتي أعلنت الأمانة سابقاً أنها ستقوم بإغلاقها في تاريخ 30 شعبان الماضي بعد إعطائهم مهلة شهرين: إن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية.

وقد وجّه الأمين بتمديد مهلة النقل إلى بعد موسم الحج؛ لسريان عقود المستثمرين الإيجارية مع التأكيد على بلدية الشوقية الفرعية بعدم تجديد أي رخصة ومتابعة تنفيذ النقل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,432
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,352

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة