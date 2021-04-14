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تخطينا المليونين.. قفزة بإصابات كورونا عالمياً وأمريكا في الصدارة

إحصائيات جامعة جونز هوبكنز: عدد الحالات تضاعف منذ 2 أبريل

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة مليوني إصابة، وفقاً لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريباً منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفاً و483 حالة.

ووفق "رويترز" سجّلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33 % من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا، ثم إيطاليا والصين.. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكّدة.

ووصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا، وإسبانيا.

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تخطينا المليونين.. قفزة بإصابات كورونا عالمياً وأمريكا في الصدارة
سبق

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة مليوني إصابة، وفقاً لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريباً منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفاً و483 حالة.

ووفق "رويترز" سجّلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33 % من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا، ثم إيطاليا والصين.. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكّدة.

ووصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا، وإسبانيا.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:10 AM

تخطينا المليونين.. قفزة بإصابات كورونا عالمياً وأمريكا في الصدارة

إحصائيات جامعة جونز هوبكنز: عدد الحالات تضاعف منذ 2 أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة مليوني إصابة، وفقاً لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريباً منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفاً و483 حالة.

ووفق "رويترز" سجّلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33 % من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا، ثم إيطاليا والصين.. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكّدة.

ووصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا، وإسبانيا.

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