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نجم القولف الأمريكي داستن جونسون يُهدي "المضارب" لملعب ونادي رويال غرينز

حامل لقب نسختين من بطولة السعودية الدولية

أهدى نجم القولف الأمريكي داستن جونسون، حامل لقب نسختين من بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، مضاربه التي استخدمها أثناء مشاركته على أرض المملكة لصالح ملعب ونادي رويال غرينز.

وكان المُصنف الأول على مستوى العالم سابقًا قد حقق لقب أول نُسخ بطولة السعودية الدولية عام 2019، أولى بطولات القولف الاحترافية التي تستضيفها المملكة على الإطلاق، لينجح النجم الأمريكي مُجددًا بتحقيق الفوز العام الماضي، بينما يواصل مشاركته الحالية نحو اليوم الختامي من نسخة البطولة لعام 2022.

وأهدى جونسون مضاربه لكي تُعرض في ملعب ونادي رويال غرينز أمام جميع الزوار بصفتها جزءًا قيّمًا من تاريخ القولف في المملكة العربية السعودية.

وستُعرض المضارب في صالة دائمة داخل مبنى نادي رويال غرينز، على أن تتم توسعة الصالة لاحقًا لتضم جميع مضارب القولف التي يهديها الفائزون بأبرز البطولات التي تستضيفها المملكة مثل بطولة السعودية الدولية، وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.

وكان غرايم ماكداويل، الفائز بلقب بطولة السعودية الدولية 2020، قد أهدى معداته التي فاز بها بالبطولة لنادي القولف خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية أيضاً.

وقال جونسون: "أعتقد بأنّ إهداء مضارب الفائزين للنادي مبادرة ملفتة للغاية، ويُشرفني أن أكون بطلًا هُنا؛ إذ لطالما استمتعت بمشاركتي في هذه البطولة منذ نسختها الأولى في عام 2019، آملًا أن يكون مضرب القولف هذا مصدر إلهام لبعض الأطفال ليدفعهم نحو ممارسة هذه الرياضة. أدرك أنّ هناك اهتمامًا متزايدًا بممارسة القولف في المملكة، ويُسعدني أن أكون جزءًا من ذلك".

وبدوره قال مصطفى منيمنة مدير عام ملعب ونادي رويال غرينز: "كانت النسخة الأولى من بطولة السعودية الدولية عام 2019 حدثًا تاريخيًا بلا شك في مسيرة المملكة، وكُنا فخورين في ملعب ونادي رويال غرينز باستضافة تلك البطولة، وما زلنا فخورين حتى اليوم. ويُشرفنا أن تُزيّن هذه المضارب التي كانت جزءًا من رحلة هؤلاء النجوم نحو الفوز جُدران ملعب ونادي رويال غرينز، وسنكون حريصين دومًا على أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لعشاق القولف الصغار الحالمين بالسير على خطى نجومهم المفضّلين باللعب هُنا على أرض المملكة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجم القولف الأمريكي داستن جونسون يُهدي "المضارب" لملعب ونادي رويال غرينز
سبق

أهدى نجم القولف الأمريكي داستن جونسون، حامل لقب نسختين من بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، مضاربه التي استخدمها أثناء مشاركته على أرض المملكة لصالح ملعب ونادي رويال غرينز.

وكان المُصنف الأول على مستوى العالم سابقًا قد حقق لقب أول نُسخ بطولة السعودية الدولية عام 2019، أولى بطولات القولف الاحترافية التي تستضيفها المملكة على الإطلاق، لينجح النجم الأمريكي مُجددًا بتحقيق الفوز العام الماضي، بينما يواصل مشاركته الحالية نحو اليوم الختامي من نسخة البطولة لعام 2022.

وأهدى جونسون مضاربه لكي تُعرض في ملعب ونادي رويال غرينز أمام جميع الزوار بصفتها جزءًا قيّمًا من تاريخ القولف في المملكة العربية السعودية.

وستُعرض المضارب في صالة دائمة داخل مبنى نادي رويال غرينز، على أن تتم توسعة الصالة لاحقًا لتضم جميع مضارب القولف التي يهديها الفائزون بأبرز البطولات التي تستضيفها المملكة مثل بطولة السعودية الدولية، وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.

وكان غرايم ماكداويل، الفائز بلقب بطولة السعودية الدولية 2020، قد أهدى معداته التي فاز بها بالبطولة لنادي القولف خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية أيضاً.

وقال جونسون: "أعتقد بأنّ إهداء مضارب الفائزين للنادي مبادرة ملفتة للغاية، ويُشرفني أن أكون بطلًا هُنا؛ إذ لطالما استمتعت بمشاركتي في هذه البطولة منذ نسختها الأولى في عام 2019، آملًا أن يكون مضرب القولف هذا مصدر إلهام لبعض الأطفال ليدفعهم نحو ممارسة هذه الرياضة. أدرك أنّ هناك اهتمامًا متزايدًا بممارسة القولف في المملكة، ويُسعدني أن أكون جزءًا من ذلك".

وبدوره قال مصطفى منيمنة مدير عام ملعب ونادي رويال غرينز: "كانت النسخة الأولى من بطولة السعودية الدولية عام 2019 حدثًا تاريخيًا بلا شك في مسيرة المملكة، وكُنا فخورين في ملعب ونادي رويال غرينز باستضافة تلك البطولة، وما زلنا فخورين حتى اليوم. ويُشرفنا أن تُزيّن هذه المضارب التي كانت جزءًا من رحلة هؤلاء النجوم نحو الفوز جُدران ملعب ونادي رويال غرينز، وسنكون حريصين دومًا على أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لعشاق القولف الصغار الحالمين بالسير على خطى نجومهم المفضّلين باللعب هُنا على أرض المملكة".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:25 PM

نجم القولف الأمريكي داستن جونسون يُهدي "المضارب" لملعب ونادي رويال غرينز

حامل لقب نسختين من بطولة السعودية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أهدى نجم القولف الأمريكي داستن جونسون، حامل لقب نسختين من بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، مضاربه التي استخدمها أثناء مشاركته على أرض المملكة لصالح ملعب ونادي رويال غرينز.

وكان المُصنف الأول على مستوى العالم سابقًا قد حقق لقب أول نُسخ بطولة السعودية الدولية عام 2019، أولى بطولات القولف الاحترافية التي تستضيفها المملكة على الإطلاق، لينجح النجم الأمريكي مُجددًا بتحقيق الفوز العام الماضي، بينما يواصل مشاركته الحالية نحو اليوم الختامي من نسخة البطولة لعام 2022.

وأهدى جونسون مضاربه لكي تُعرض في ملعب ونادي رويال غرينز أمام جميع الزوار بصفتها جزءًا قيّمًا من تاريخ القولف في المملكة العربية السعودية.

وستُعرض المضارب في صالة دائمة داخل مبنى نادي رويال غرينز، على أن تتم توسعة الصالة لاحقًا لتضم جميع مضارب القولف التي يهديها الفائزون بأبرز البطولات التي تستضيفها المملكة مثل بطولة السعودية الدولية، وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.

وكان غرايم ماكداويل، الفائز بلقب بطولة السعودية الدولية 2020، قد أهدى معداته التي فاز بها بالبطولة لنادي القولف خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية أيضاً.

وقال جونسون: "أعتقد بأنّ إهداء مضارب الفائزين للنادي مبادرة ملفتة للغاية، ويُشرفني أن أكون بطلًا هُنا؛ إذ لطالما استمتعت بمشاركتي في هذه البطولة منذ نسختها الأولى في عام 2019، آملًا أن يكون مضرب القولف هذا مصدر إلهام لبعض الأطفال ليدفعهم نحو ممارسة هذه الرياضة. أدرك أنّ هناك اهتمامًا متزايدًا بممارسة القولف في المملكة، ويُسعدني أن أكون جزءًا من ذلك".

وبدوره قال مصطفى منيمنة مدير عام ملعب ونادي رويال غرينز: "كانت النسخة الأولى من بطولة السعودية الدولية عام 2019 حدثًا تاريخيًا بلا شك في مسيرة المملكة، وكُنا فخورين في ملعب ونادي رويال غرينز باستضافة تلك البطولة، وما زلنا فخورين حتى اليوم. ويُشرفنا أن تُزيّن هذه المضارب التي كانت جزءًا من رحلة هؤلاء النجوم نحو الفوز جُدران ملعب ونادي رويال غرينز، وسنكون حريصين دومًا على أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لعشاق القولف الصغار الحالمين بالسير على خطى نجومهم المفضّلين باللعب هُنا على أرض المملكة".

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