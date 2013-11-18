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"التحالف": 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف آخر 24 ساعة

شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفّذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي، وهناك 27 ألف صريع من المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمّل المزيد من الخسائر.

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"التحالف": 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف آخر 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفّذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي، وهناك 27 ألف صريع من المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمّل المزيد من الخسائر.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
03:26 PM

"التحالف": 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف آخر 24 ساعة

شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفّذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي، وهناك 27 ألف صريع من المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمّل المزيد من الخسائر.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,626
201,250 سيارة ..

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12,217
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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